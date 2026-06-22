*16:34JST 日経平均は大幅続伸、買い優勢で初の7万2000円台に上げ幅広げる

前週末19日の米国市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場だった。欧州市場ではイラン情勢の不透明感に加え、欧州中央銀行（ECB）当局者のインフレを巡るタカ派的な発言が影響し、STOXX欧州600指数、英国FTSE100指数、ドイツDAX指数などは下落した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始した。米国市場休場で手掛かりを欠くなか、欧州株安やイラン情勢への警戒から売りが先行した。ただ、寄り付き後は半導体関連株や電線株を中心に買い戻しが強まり、指数は上昇に転じた。前場中盤にかけて先物主導の買いも加わり、日経平均は72600円台まで上げ幅を大きく拡大した。その後も買い優勢の展開が続き、終日高値圏で底堅い推移となった。

大引けの日経平均は前営業日比1,103.90円高の72,353.96円となった。東証プライム市場の売買高は20億8,253万株、売買代金は9兆8,247億円だった。業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、電気機器などが上昇した一方で、不動産業、鉱業、パルプ・紙などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は50.7％、対して値下がり銘柄は46.5％となっている。

個別では、ソフトバンクＧ＜9984＞、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、ＴＤＫ＜6762＞、村田製＜6981＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、レーザーテック＜6920＞、安川電＜6506＞、ディスコ＜6146＞、リクルートＨＤ＜6098＞、味の素＜2802＞、古河電＜5801＞などの銘柄が上昇。

一方、ＫＤＤＩ＜9433＞、太陽誘電＜6976＞、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞、花王＜4452＞、７＆ｉＨＤ＜3382＞、住友不<8830>、ＪＴ<2914>、大和ハウス<1925>、トヨタ<7203>、日揮ＨＤ<1963>、野村総合研究所<4307>、浜ゴム<5101>、大林組<1802>などの銘柄が下落。《FA》