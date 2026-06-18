*22:28JST 【市場反応】米週次新規失業保険申請件数は減少/6月フィラデルフィア連銀製造業景況指数

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（6/13）は前週比4000件減の22.6万件となった。ただ、予想22.5万件を上回った。失業保険継続受給者数（6/6）は181万人。前回178.6万人から予想以上に増加した。3月半ば以降で最高。

米6月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は10.3と、5月－0.4からプラスに改善。予想を上回った。

ドルは安値圏でのもみ合いが続いた。ドル・円は160円94銭から160円88銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1453ドルの安値から1.1483ドルまで反発。ポンド・ドルは1.3205ドルの安値から1.3228ドルまで反発した。

[経済指標]

・米・先週分新規失業保険申請件数（6/13）：22.6万件（予想：22.5万件、前回：23万件←22.9万件）

・米・失業保険継続受給者数（6/6）：181万人（予想：178.9万人、前回：178.6万人←179.5万人）

・米・6月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：10.3（予想：10.0、5月：－0.4）

[要人発言]《KY》