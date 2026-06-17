*08:22JST 米国株式市場はまちまち、イラン和平合意好感もハイテクで利益確定売り

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

JUN16

Ｏ 69795（ドル建て）

Ｈ 70185

Ｌ 69180

Ｃ 69250 大証比-540（イブニング比+65）

Vol 4092



JUN16

Ｏ 69725（円建て）

Ｈ 70140

Ｌ 69105

Ｃ 69185 大証比-605（イブニング比+0）

Vol 20789

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.39円換算）で、東京エレク＜8031＞、リクル

ートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、やや買売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 0.94 2436 84.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.45 -0.05 5975 -

4

8035 (TOELY) 住友商事 40.91 0.10 6562 3

3

6758 (SONY.N) TDK 23.74 -0.75 3808

6

9432 (NTTYY) KDDI 16.93 -0.01 2715 0.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 0.01 930 -2.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.80 0.24 4780 3

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.91 -1.16 7028 -7

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -7.66 4943 23

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.23 -0.34 7452 -

2

8001 (ITOCY) 丸紅 308.80 -5.20 4953 3

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.76 0.08 7827 7

0

8031 (MITSY) 東京エレク 218.70 -9.80 70155 -70

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10425 -32

5

4568 (DSNKY) 第一三共 15.73 -0.24 2523 3.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 6.97 -0.85 2236 -7

2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.58 -0.21 929 -930.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 -0.60 1529 -

1

7267 (HMC.N) スズキ 47.43 -0.82 1902

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.02 0.14 6101

2

6902 (DNZOY) ファナック 22.96 0.06 7365 -3

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.38 -0.39 7500 -2

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.23 0.09 2282

6

8411 (MFG.N) オリックス 39.37 0.96 6315 1

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.69 0.19 23561 -2

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.66 -0.11 5023

3

7741 (HOCPY) キヤノン 26.92 -0.08 4318 1

2

6503 (MIELY) 三菱電機 73.11 0.55 5863 -

9

6981 (MRAAY) 日東電工 19.31 -0.06 3097 -1

0

7751 (CAJPY) 任天堂 11.20 0.15 7185 -3

3

6273 (SMCAY) SMC 22.16 0.18 71085 205

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 -0.08 355 2.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 50.10 -3.80 80355 -119

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 -0.09 1915 2.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 28.78 -0.66 4616 2

1

6702 (FJTSY) 富士通 20.39 0.03 3270 -

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.83 -0.10 3474 -

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.39 -1.49 2308 43.

5

8002 (MARUY) 三井物産 589.76 -13.24 4730 2

7

6723 (RNECY) ルネサス 13.73 -0.40 4404 -8

0

6954 (FANUY) 京セラ 23.48 -0.45 3766 -1

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.35 0.28 1792 2.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.09 -0.47 4185

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.72 -0.81 6691 4

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.53 -0.14 3378 -

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 0.90 3079 34

2

6857 (ATEYY) シスメックス 8.77 -0.04 1407 -5.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.82 -0.11 2217 -

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.09 -0.09 1618 15.

5

（時価総額上位50位、1ドル160.39円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 3079 342 1

2.50

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1732 153.5

9.72

8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3849 297

8.36

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4943 238

5.06

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9433 (KDDIY) 関西電力 6.97 2236 -72 -

3.12

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10425 -325 -

3.02

5802 (SMTOY) 住友電気工業 74.50 11949 -371 -

3.01

6723 (RNECY) ルネサス 13.73 4404 -80 -

1.78



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51999.67 前日比：328.64

始値：51712.63 高値：52190.29 安値：51712.63

年初来高値：51999.67 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26376.34 前日比：-307.60

始値：26649.97 高値：26788.62 安値：26369.39

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7511.35 前日比：-42.94

始値：7548.78 高値：7564.96 安値：7508.68

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.945％ 米10年国債 4.44％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は328.64ドル高の51999.67ドル、ナスダックは3

07.60ポイント安の26376.34で取引を終了した。

イラン和平暫定合意を好感し、寄り付き後、堅調。原油価格の下落や金利の低下を

好感し、ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新した。一方、ハイテク関

連では利益確定売りが目立ち、ナスダックは終日売られ、まちまちで終了。セクタ

ー別では銀行が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

映画制作会社のライオンズゲート・スタジオ（LION）はのち、否定されたが動画配

信のネットフリックス（NFLX）が同社買収を検討していると報じられ、買われた。

ネットフリックス（NFLX）は下落。

ファーストフードレストランを運営するヤム・ブランズ（YUM）は傘下のピザチェー

ン「ピザハット」 事業を中国とそれ以外に分割して計27億ドルで投資会社に売却す

ると発表し、上昇。化粧品メーカーのe.l.fビューティー（ELF）はヘアケア商品発

表で、上昇。バイオのモデルナ（MRNA）はインフルエンザのワクチンMRNA－1010を

巡る治験結果で有効性が確認され、上昇した。

トランプ大統領は会見で、「ホルムズ海峡の通航は恒久的に無料だ」と明らかにし

た。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》