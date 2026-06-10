*08:03JST 米国株式市場はまちまち、セクターローテーションが目立つ

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

JUN9

Ｏ 65425（ドル建て）

Ｈ 66110

Ｌ 63135

Ｃ 64525 大証比-1045（イブニング比+0）

Vol 7754



JUN9

Ｏ 65500（円建て）

Ｈ 66110

Ｌ 63110

Ｃ 64525 大証比-1045（イブニング比+0）

Vol 49332

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.39円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ソフ

トバンクG＜9983＞、任天堂＜7751＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2181 -25

4

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.39 0.01 5926 -1

0

8035 (TOELY) 住友商事 40.81 -1.31 6546 -1

9

6758 (SONY.N) TDK 23.43 -0.54 3758 -7

7

9432 (NTTYY) KDDI 16.91 -0.12 2712 -

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.79 -0.08 895 6.

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.30 -1.86 4860 -2

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.40 -2.25 6544 -50

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -7.24 4943 23

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.02 -0.88 6743 -9

3

8001 (ITOCY) 丸紅 302.18 -7.30 4847 -4

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.57 -0.02 7675 -1

5

8031 (MITSY) 東京エレク 189.37 6.86 60746 82

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11227 4

2

4568 (DSNKY) 第一三共 15.93 -0.10 2555 -

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.14 -0.16 2290 -1

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.40 -0.21 914 -93

4

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.50 -0.20 1470 -1

7

7267 (HMC.N) スズキ 45.56 -1.54 1827 -11.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.87 -0.34 6053 -1

7

6902 (DNZOY) ファナック 21.95 -0.93 7041 -8

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.85 -0.65 7330 -4

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.72 -0.09 2201

3

8411 (MFG.N) オリックス 38.90 0.37 6239 -

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.47 -0.30 23208 -5

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.72 -0.02 5043 6

8

7741 (HOCPY) キヤノン 27.19 -0.10 4361 -

9

6503 (MIELY) 三菱電機 71.85 -0.34 5762 -5

7

6981 (MRAAY) 日東電工 17.96 -0.89 2881 -3

7

7751 (CAJPY) 任天堂 11.20 -0.93 7185 -55

3

6273 (SMCAY) SMC 19.33 -0.59 62007 -47

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.20 -0.16 337 0.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 44.30 0.40 71053 -46

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.85 -0.11 1901 2.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.78 -0.80 4776 -2

9

6702 (FJTSY) 富士通 21.12 -0.87 3387 -5

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.63 -0.16 3410 -2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.62 0.05 2185

4

8002 (MARUY) 三井物産 612.07 -12.55 4908 -2

3

6723 (RNECY) ルネサス 13.50 0.02 4332 -6

3

6954 (FANUY) 京セラ 22.46 -0.21 3603 -2

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.25 0.10 1704 -1.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.39 -0.27 3912 -4

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.16 0.41 6762 10

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.82 0.09 3471 -3

3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 -0.11 2566 -11

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.04 -0.08 1450 -17.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.18 -0.27 2274 -1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.59 -0.27 1538 -3

0

（時価総額上位50位、1ドル160.39円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4943 238

5.06

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3529 103

3.01

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.16 6762 106

1.59

8031 (MITSY) 東京エレク 189.37 60746 826

1.38

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2181 -254 -1

0.43

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.40 6544 -504 -

7.15

7751 (CAJPY) 任天堂 11.20 7185 -553 -

7.15

5802 (SMTOY) 住友電気工業 70.80 11356 -684 -

5.68



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50872.11 前日比：86.10

始値：50814.42 高値：51260.92 安値：50211.12

年初来高値：51561.93 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25678.82 前日比：-250.84

始値：26110.31 高値：26259.92 安値：24980.38

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7386.65 前日比：-19.08

始値：7438.66 高値：7483.15 安値：7237.85

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.999％ 米10年国債 4.515％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は86.10ドル高の50872.11ドル、ナスダックは25

0.84ポイント安の25678.82で取引を終了した。

原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、

トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転

じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは

再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。セクター別では

半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方、公益事業が下落。

ピーナッツバターなど食品会社のJMスマッカー（SJM）は第4四半期決算で調整後の1

株当たり利益が予想を上回ったほか、2027年通期見通しも予想を上回り、上昇。住

宅建設会社のレナー（LEN）や高級住宅建設会社のトール・ブラザーズ（TOL）は5月

中古住宅販売件数の増加を受け売り上げ増期待に、上昇。検索のグーグルを運営す

るアルファベット（GOOG）は、アナリストが目標株価を引き上げ、上昇。

がん治療薬メーカーのニューバレント（NUVL）は英国の製薬会社グラクソ・スミス

クライン（GSK）が同社を106億ドルで買収することで合意し、大幅高。石油・天然

ガス会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油

動向に連れ、それぞれ下落。

エネルギー省（DOE）のライト長官はイベントで、「ホルムズ海峡の通航量は増加し

ている」と発言した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》