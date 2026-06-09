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6月9日本国債市場：債券先物は128円81銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:45JST 6月9日本国債市場：債券先物は128円81銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円41銭 高値128円86銭 安値128円31銭 引け128円81銭
2年 1.404％
5年 1.919％
10年 2.666％
20年 3.559％
9日の債券先物6月限は128円41銭で取引を開始し、128円81銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.15％、10年債は4.55％、30年債は5.03％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.06％、英国債は4.94％、オーストラリア10年債は4.92％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 独・鉱工業生産指数(4月) 前回-0.7％
・21:15 米・ADP民間雇用者数(先週) 前回3.575万件
・21:30 米・貿易収支(4月) 予想-555億ドル 前回-603億ドル
・23:00 米・中古住宅販売件数(5月) 予想0.9％ 前回0.2％
・23:00 米・卸売在庫(4月) 前回0.5％
・中・貿易収支(5月) 予想886.0億ドル 前回848.2億ドル
・中・元建て新規貸出残高(5月、15日までに) 予想9兆600億元 前回8兆5900億元
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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