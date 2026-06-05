*06:24JST NY株式：NYダウは874.86ドル高、原油安や金利低下が支援もハイテクが重し

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は874.86ドル高の51561.93ドル、ナスダックは23.01ポイント安の26830.96で取引を終了した。

原油価格の下落で、寄り付き後、まちまち。ナスダックは半導体のブロードコム（AVGO）が重しとなり、下落で始まった。ダウは金融やヘルスケアが押し上げ、続伸。ナスダックも金利の低下を好感し、中盤にかけ、一時上昇に転じたが、プラス圏を保てず。ダウは過去最高値を更新し、まちまちで、終了した。セクター別では銀行、ヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、電気通信サービスが下落。

宇宙インフラ会社のレッドワイヤー（RDW）や国家安全保障・宇宙ソリューション会社のボイジャー・テクノロジーズ（VOYG）はイーロン・マスク氏率いる宇宙ベンチャーのスペースXの過去最大規模の新規株式公開（IPO）を控えセクターへの期待感に、それぞれ上昇。

低硫黄質軟炭のピーボディ・エナジー（BTU）や石炭会社のアライアンスリソース・パートナーズ（ARLP）はトランプ政権が石炭火力発電および石炭輸出への約7億ドルの出資を発表する見通しが報じられ、それぞれ上昇。ステーキハウス運営のテキサス・ロードハウス（TXRH）やアウトバックステーキハウスを運営するブルーミン・ブランズ（BLMN）は農務省が新種のスクリューウォーム寄生虫がテキサス州で確認されたと発表しそれぞれ売られた。

ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は取引終了後に四半期決算を発表。第2四半期、通期の見通しが予想に満たず、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》