関連記事
東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ
*15:48JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ
情報・通信業が上昇率トップ。そのほか建設業、不動産業、電力・ガス業、その他 金融業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか非鉄金属、卸売業、精密機器、電気機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 情報・通信業 ／ 8,504.95 ／ 3.59
2. 建設業 ／ 2,758.64 ／ 2.14
3. 不動産業 ／ 2,559.28 ／ 1.10
4. 電力・ガス業 ／ 680.22 ／ 0.80
5. その他金融業 ／ 1,546.33 ／ 0.64
6. ゴム製品 ／ 5,449.03 ／ 0.64
7. サービス業 ／ 3,256.97 ／ 0.55
8. 鉱業 ／ 1,076.46 ／ 0.46
9. 保険業 ／ 3,612.42 ／ 0.37
10. 輸送用機器 ／ 4,758.99 ／ 0.24
11. 鉄鋼 ／ 724.38 ／ 0.22
12. ガラス・土石製品 ／ 2,618.8 ／ 0.21
13. パルプ・紙 ／ 626.68 ／ 0.21
14. 空運業 ／ 226.32 ／ -0.01
15. 小売業 ／ 2,193.41 ／ -0.02
16. 銀行業 ／ 649.9 ／ -0.15
17. 海運業 ／ 2,000.13 ／ -0.16
18. 石油・石炭製品 ／ 2,742.02 ／ -0.27
19. 繊維業 ／ 938.61 ／ -0.28
20. 化学工業 ／ 3,170.55 ／ -0.28
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,692.78 ／ -0.30
22. 食料品 ／ 2,686.41 ／ -0.41
23. 機械 ／ 4,991.87 ／ -0.45
24. 陸運業 ／ 2,187.57 ／ -0.52
25. 金属製品 ／ 1,939.71 ／ -0.54
26. その他製品 ／ 5,581.36 ／ -0.56
27. 水産・農林業 ／ 739.48 ／ -0.61
28. 証券業 ／ 823.09 ／ -0.75
29. 電気機器 ／ 8,354.51 ／ -0.75
30. 精密機器 ／ 14,179.94 ／ -1.11
31. 卸売業 ／ 6,072.15 ／ -1.21
32. 非鉄金属 ／ 7,057.21 ／ -1.30
33. 医薬品 ／ 3,867.61 ／ -1.72《CS》
スポンサードリンク