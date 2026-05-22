*08:28JST 5/22

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（61684.14、+1879.73）

・NYダウは上昇（50285.66、+276.31）

・ナスダック総合指数は上昇（26293.10、+22.74）

・SOX指数は上昇（11964.08、+150.80）

・シカゴ日経225先物は上昇（62190、+650）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（96.35、-1.91）

・ドル円相場（158.90-159.00）

・3月消費者物価コア指数

・小枝日銀審議委員が記者会見(5月21日分)

・4月英国小売売上高

・1-3月期ドイツGDP改定値

・5月ドイツIFO企業景況感指数

・インド外貨準備高(先週)

・1-3月期メキシコGDP確報

・3月カナダ小売売上高

・5月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値

・ユーロ圏財務相会合



[サポート＆レジスタンス]

終値 61684

標準偏差+2σ 63797

レジスタンス（2） 63098

レジスタンス（1） 62391

転換線 61546

ピボット 61337

5日移動平均 60853

サポート（1） 60630

25日移動平均 60291

基準線 60016

サポート（2） 59575

標準偏差-2σ 56785

100日移動平均 55527

先行スパンB 54946

先行スパンA 53786

200日移動平均 50961《YY》