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5/22の強弱材料
*08:28JST 5/22
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（61684.14、+1879.73）
・NYダウは上昇（50285.66、+276.31）
・ナスダック総合指数は上昇（26293.10、+22.74）
・SOX指数は上昇（11964.08、+150.80）
・シカゴ日経225先物は上昇（62190、+650）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（96.35、-1.91）
・ドル円相場（158.90-159.00）
・3月消費者物価コア指数
・小枝日銀審議委員が記者会見(5月21日分)
・4月英国小売売上高
・1-3月期ドイツGDP改定値
・5月ドイツIFO企業景況感指数
・インド外貨準備高(先週)
・1-3月期メキシコGDP確報
・3月カナダ小売売上高
・5月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値
・ユーロ圏財務相会合
[サポート＆レジスタンス]
終値 61684
標準偏差+2σ 63797
レジスタンス（2） 63098
レジスタンス（1） 62391
転換線 61546
ピボット 61337
5日移動平均 60853
サポート（1） 60630
25日移動平均 60291
基準線 60016
サポート（2） 59575
標準偏差-2σ 56785
100日移動平均 55527
先行スパンB 54946
先行スパンA 53786
200日移動平均 50961《YY》
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