*11:11JST 株式会社CAPITA：中期経営ビジョン説明会文字起こし（1）

CAPITA＜7462＞

■中期経営ビジョンを受けてのFISCOアナリストコメント

・石油・関東不動産を収益源の基盤とし、そこから得た資金を需要急増中の関西・シニア向けへ集中投下。日本の人口動態を的確に捉えた、合理的かつ大胆な戦略転換と評価できる。

・認知症診断アプリや物販を高齢者施設へ導入する「不動産×ヘルスケア」モデルを推進。物件の付加価値向上と物販収益を両立させる独自の経済圏は、他社との強力な差別化要因になり得る。

・自主性尊重型のM&Aにより、統合摩擦を抑えつつ非連続な成長を狙う。10億円規模の投資枠を見据えたPEファンド流のアプローチは、将来的な業績の上積みに対する期待値を高めている。

・2028年3月期の売上・時価総額100億円、ROE17％という目標は非常に意欲的。持株会社化によるガバナンス強化と財務基盤の活用を掲げており、高い成長曲線の具現化に向けた実行力が問われる。

・累進配当の導入や今期増配の予定は、経営陣の自信の表れ。資本効率と株主還元を重視する姿勢を鮮明にしており、時価総額目標を掲げた市場との積極的な対話は株価にポジティブに作用しよう。

株式会社CAPITA：中期経営ビジョン説明会文字起こし（2）に続く《MY》