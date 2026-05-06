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今日の注目スケジュール：中RatingDogサービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、欧ユーロ圏生産者物価指数
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中RatingDogサービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、欧ユーロ圏生産者物価指数
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(振替休日)
＜海外＞
07:45 NZ・失業率(1-3月) 5.4％
10:45 中・RatingDogサービス業PMI(4月) 52.1
10:45 中・RatingDog総合PMI(4月) 51.5
14:00 印・サービス業PMI確定値(4月) 57.9
14:00 印・総合PMI確定値(4月) 58.3
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(4月) 47.4
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI確報値(4月) 48.6
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月) -3.0％
21:15 米・ADP全米雇用報告(4月) 6.2万人
22:00 ブ・サービス業PMI(4月) 50.1
22:00 ブ・総合PMI(4月) 49.9
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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