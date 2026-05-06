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今日の注目スケジュール：中RatingDogサービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、欧ユーロ圏生産者物価指数

2026年5月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中RatingDogサービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、欧ユーロ圏生産者物価指数
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(振替休日)


＜海外＞
07:45　NZ・失業率(1-3月)　　5.4％
10:45　中・RatingDogサービス業PMI(4月)　　52.1
10:45　中・RatingDog総合PMI(4月)　　51.5
14:00　印・サービス業PMI確定値(4月)　　57.9
14:00　印・総合PMI確定値(4月)　　58.3
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(4月)　　47.4
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI確報値(4月)　　48.6
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月)　　-3.0％
21:15　米・ADP全米雇用報告(4月)　　6.2万人
22:00　ブ・サービス業PMI(4月)　　50.1
22:00　ブ・総合PMI(4月)　　49.9


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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