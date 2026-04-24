メルセデス・ベンツEクラスに特別仕様車「Night Edition」追加

メルセデス・ベンツ日本は、Eクラスに特別仕様車「Night Edition」を追加したと発表した。外観と内装に専用装備を採用し、個性と高級感を高めたモデルである。全国のメルセデス･ベンツ正規販売店ネットワークを通じて本日より発売を開始した。

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今回の「Night Edition」は、セダンおよびステーションワゴンに設定される。ブラックを基調としたデザインが特徴で、スポーティさと洗練を両立した外観に仕上げた。

■専用デザイン採用



エクステリアでは、ブラックアクセントや専用ホイールなどを採用した。これにより、従来モデルとは異なる精悍な印象を強調している。

インテリアにおいても、特別仕様の装備や仕上げを採用した。質感の向上とともに、統一感のある空間を実現している。

■ブランド価値向上へ



Eクラスは同ブランドの中核を担うモデルであり、今回の追加設定は商品力の強化を狙ったものだ。多様化する顧客ニーズに対応し、ラインアップの魅力向上を図る。

高級車市場では、個性や付加価値を重視する傾向が強まっている。特別仕様車の投入は、こうした需要への対応として重要性を増している。