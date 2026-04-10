*06:23JST NY株式：NYダウは275.88ドル高、停戦維持に期待

米国株式市場は続伸。ダウ平均は275.88ドル高の48185.80ドル、ナスダックは187.43ポイント高の22822.42で取引を終了した。

停戦が脆弱で原油価格が再び上昇したため、寄り付き後、下落。中盤にかけイスラエルとレバノンが直接交渉で合意したとの報道を受け、イラン停戦も維持される可能性が強まり原油価格が反落、投資家心理改善に伴い相場は上昇に転じた。長期金利の低下も好感され、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、小売や耐久消費財・アパレルが上昇した一方、エネルギー、ソフトウエアサービスが下落した。

人工知能（AI）に特化したクラウドサービス提供するコアウィーブ（CRWV）はソーシャルテクノロジー会社メタ・プラットフォームズ（META）と大型契約を締結、半導体エヌビディアのAIチップ「ルービン」を一部搭載の複数のデータセンターからAIクラウド容量を提供する計画を発表し、上昇。メタ・プラットフォームズ（META）も買われた。オンライン小売のアマゾン・ドットコム（AMZN）はジャシー最高経営責任者（CEO）が投資家向け書簡の中で、自社開発の半導体を他社に販売することを検討していることを明らかにし期待感に、上昇。

エンターテインメント会社のウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）は新最高経営責任者（CEO）がコスト削減の一環で雇用削減を計画していると報じられ、上昇。レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）は空売り投資家による買戻しが加速し、上昇。半導体メーカーのマーベル・テクノロジー（MRVL）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ソフトウエア会社のゼットスケーラー（ZS）はアナリストが競争激化を指摘し投資判断を引下げ下落した。

国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は9日の講演で、14日に公表する最新の世界経済見通しで中東紛争を理由に世界の経済成長率を下方修正すると述べた。



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