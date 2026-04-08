ホンダ「N-BOX」、2025年度新車販売1位　軽自動車11年連続首位

ホンダは4月6日、軽自動車「N-BOX」が2025年度（2025年4月～2026年3月）の新車販売台数で第1位を獲得したと発表した。登録車を含む総合ランキングでも首位となり、軽四輪車では11年連続、総合でも高い販売力を維持している。

販売台数は20万台規模を維持し、国内で最も売れた車種となった。軽自動車市場だけでなく、普通車を含めた全体でもトップを獲得した点が特徴だ。

■室内空間と安全装備が支持を維持

N-BOXは2023年10月に全面改良された3代目モデルで、軽自動車最大級の室内空間を特徴とする。全タイプに先進安全運転支援システム「Honda SENSING」を標準装備し、日常使いでの安心感を高めている。

パワートレインは自然吸気エンジンとターボを用意し、燃費性能と力強さを両立する。加えて、操縦安定性や乗り心地の改善により、軽自動車ながら上質な走行性能を実現した。

価格帯は約160万〜220万円前後で、ファミリー層から高齢者まで幅広いユーザーに支持されている。日常の買い物から送迎、レジャーまで対応できる万能性が強みだ。

■軽ハイトワゴン市場で圧倒的存在感

国内の軽自動車市場では、スズキ「スペーシア」やダイハツ「タント」などの競合が存在する。だがN-BOXは販売台数で約20万台と、2位以下に大きな差をつけている。

軽ハイトワゴンは「広さ」と「使い勝手」が重視されるカテゴリーであり、N-BOXはこの分野で早期から完成度を高めてきた。スライドドアや低床設計など、日常利用に直結する装備が支持を集めている。

■普通車含めた総合1位の意味

特筆すべきは、軽自動車でありながら普通車を含めた新車販売でも首位を維持している点だ。トヨタ「ヤリス」などのコンパクトカーを上回る販売実績は、軽自動車の需要拡大を象徴している。

日本市場では、車両価格の高騰や維持費の上昇を背景に、軽自動車へのシフトが進んでいる。N-BOXはその中心的存在として、市場全体をけん引している。

■“生活密着型”モデルが強さの源泉

N-BOXの強みは、派手な性能ではなく「日常の使いやすさ」にある。広い室内、乗降性の高さ、安全装備の充実といった要素が、購入理由として明確だ。

一方で、競合車も商品力を高めており、特に新型モデル投入時には販売順位が変動する場面も見られる。

それでもN-BOXは長期にわたり首位を維持しており、ブランド力と商品完成度の高さが際立つ。軽自動車という枠を超えた“国民車”としての地位を確立したと言える。