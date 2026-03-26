関連記事
銘柄カルテランキング：51～100位（3/26号)
*11:06JST 銘柄カルテランキング：51～100位（3/26号)
■銘柄カルテとは？
ファンダメンタルズ点数：100点満点（高いほど高評価）
テクニカル点数：100点満点（高いほど高評価）
ファンダメンタルズの点数は利益成長が重視されており、テクニカルの点数はトレンドが重視されている。
銘柄コード⇒銘柄名⇒市場⇒ファンダメンタルズ⇒テクニカル
上位 下位
上位ランキング 51位～100位
< 1 2 3 4 5 6 >
順位 コード 市場 企業名 総合判定 ファンダメンタルズ分析判定 テクニカル・需給分析判定
51 ＜6927＞ ヘリオス テクノ ホールディング 99.7点 64.7点
52 ＜2780＞ コメ兵ホールディングス 96.8点 67.6点
53 ＜4461＞ 第一工業製薬 100点 64.1点
54 ＜6018＞ 阪神内燃機工業 96.6点 67.4点
55 ＜4229＞ 群栄化学工業 100点 63.9点
56 ＜6440＞ JUKI 100点 63.7点
57 ＜6524＞ 湖北工業 94.2点 69.4点
58 ＜8554＞ 南日本銀行 94.4点 69.2点
59 ＜6549＞ ディーエムソリューションズ 94.2点 69.3点
60 ＜4341＞ 西菱電機 100点 63.5点
61 ＜7350＞ おきなわフィナンシャルグループ 100点 63.5点
62 ＜8705＞ 日産証券グループ 100点 63.4点
63 ＜8935＞ ＦＪネクストホールディングス 99.5点 63.9点
64 ＜4119＞ 日本ピグメントホールディングス 100点 63.1点
65 ＜9031＞ 西日本鉄道 100点 63点
66 ＜5940＞ 不二サッシ 100点 62.8点
67 ＜8550＞ 栃木銀行 100点 62.8点
68 ＜4917＞ マンダム 100点 62.7点
69 ＜5018＞ ＭＯＲＥＳＣＯ 100点 62.7点
70 ＜6484＞ ＫＶＫ 100点 62.6点
71 <9980> ＭＲＫホールディングス 100点 62.4点
72 <5282> ジオスター 100点 62.2点
73 <5290> ベルテクスコーポレーション 68.8点 93.3点
74 <8343> 秋田銀行 100点 62.1点
75 <4838> スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 95点 66.9点
76 <8522> 名古屋銀行 100点 61.9点
77 <8386> 百十四銀行 100点 61.8点
78 <5817> ＪＭＡＣＳ 94.2点 67.4点
79 <8399> 琉球銀行 100点 61.5点
80 <6771> 池上通信機 100点 61.5点
81 <7717> ブイ・テクノロジー 99.2点 62.2点
82 <7327> 第四北越フィナンシャルグループ 98点 63.2点
83 <1777> 川崎設備工業 100点 61.1点
84 <6143> ソディック 100点 61点
85 <9536> 西部ガスホールディングス 100点 60.8点
86 <8359> 八十二長野銀行 91.8点 69点
87 <2469> ヒビノ 88.4点 72.1点
88 <3880> 大王製紙 100点 60.4点
89 <2384> ＳＢＳホールディングス 100点 60.4点
90 <5243> note 91点 69.3点
91 <6189> グローバルキッズCOMPANY 96.2点 64.1点
92 <1909> 日本ドライケミカル 88.6点 71.7点
93 <6134> ＦＵＪＩ 98.3点 61.9点
94 <7089> フォースタートアップス 100点 60.2点
95 <4503> アステラス製薬 90点 70.2点
96 <6336> 石井表記 100点 60.2点
97 <1434> JESCOホールディングス 97.7点 62.5点
98 <4047> 関東電化工業 100点 60点
99 <9259> タカヨシホールディングス 75.7点 84.3点
100 <4479> マクアケ 96.9点 62.9点
※101～150位に続く《CS》
スポンサードリンク