*10:41JST ワイヤレスゲート---世界対応プリペイドSIM「1GBプラン」販売開始

ワイヤレスゲート＜9419＞は25日、日本国内および海外で利用可能なプリペイドSIM「WIRELESS GATE SIM / eSIM 1GB プラン」を2026年4月6日より販売開始すると発表した。

本サービスは、AIR-U(本社：東京都港区)との協業により提供され、1枚のSIMで世界各国の現地ネットワークに接続できる点が特徴である。従来の使い切り型と異なり、リチャージ方式を採用しているため利便性が高く、データ容量を追加することで継続利用が可能となる。有効期限の制約がなく、購入時には1GBのデータ通信容量が付帯され、即時利用できる。また、物理SIMは挿入のみ、eSIMはQRコード読み取りのみで設定が完了し、簡便な導入も特徴である。ローミングを経由しないグローバル通信で、MVNA基盤を活用し、各国の現地通信ネットワークへ直接接続することで、低遅延かつ安定した通信環境や現地SIMと同様の使用感を提供する。

販売はヨドバシカメラ全店およびヨドバシ・ドット・コムで展開され、約50カ国で利用可能なワールドベーシックプランと約179カ国で利用可能なワールドワイドプランの2種類から選択できる。《KM》