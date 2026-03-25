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ミガロHD グループ会社DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を「URBANEX堺筋本町」に初導入
記事提供元：フィスコ
*15:19JST ミガロHD---グループ会社DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を「URBANEX堺筋本町」に初導入
ミガロホールディングス＜5535＞は19日、子会社DXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」が、大阪ガス都市開発の賃貸マンションブランド「URBANEX」において初めて導入されたと発表した。
対象物件は「URBANEX 堺筋本町」で、2025年12月26日に竣工および運用を開始している。
同物件は本町エリアに位置し、1LDK+Sおよび2LDKの間取りを採用するなど多様な居住ニーズに対応する設計となっている。今回、エントランスに「FreeiD」を導入することで、両手が塞がった状態でもスムーズに出入り可能とする利便性と、顔認証による高いセキュリティの両立を実現した。「URBANEX」シリーズにおける顔認証導入は本件が初となる。
「FreeiD」は顔情報を基盤に入退室や本人確認、決済などを一体化する顔認証IDプラットフォームであり、集合住宅向けではエントランスやエレベーター、専有部まで鍵不要とする「オール顔認証マンション」を展開している。2026年2月末時点で導入済みは344棟に達しているほか、オフィスや保育園、ゴルフ場など多様な領域へ展開している。《KM》
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