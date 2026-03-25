*13:23JST ＴＯＫＡＩホールディングス--- Taft Hydroenergyの株式を取得、子会社化

ＴＯＫＡＩホールディングス＜3167＞は24日、同社の100%子会社であるTOKAIが、Taft Hydroenergy(本社：フィリピン)の株式を取得し、連結子会社化することを決議した。取得後の議決権所有割合は40.0%となり、株主間契約に基づく取締役指名権等を通じて経営を支配する。

同社グループは、2021年5月に「カーボンニュートラルビジョン」を策定し、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギー分野での収益力強化を推進している。一方、Taft Hydroenergyは、フィリピン中部において約15MWの流れ込み式水力発電所を運営しており、株式取得により事業に参画することで、フィリピン再生可能エネルギー事業の拡大を図るとともに、グリーントランスフォーメーションの推進及び企業価値向上に資するものと判断し、株式取得の運びとなった。

取得株式数は5億2000万株で、2026年4月に契約締結、同年6月に株式譲渡を実行する予定である。本件により、同社は、再生可能エネルギー事業の海外展開を強化し、フィリピンにおける事業拡大を図る。 《KM》