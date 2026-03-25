*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～J．S．B．、トリドリなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月25日 10:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3480＞ J．S．B． 357300 129149.7 276.54% 0.1747%

＜9337＞ トリドリ 168400 37487.86 225.54% 0.0224%

＜2094＞ REITインバ 63720 5959.852 209.32% -0.0105%

＜246A＞ アスア 61400 8972.44 196.97% 0.0141%

＜4053＞ サンアスタリスク 497700 43379.32 165.65% 0.0946%

＜6620＞ 宮越HD 1132400 162317.7 162.86% 0.1369%

＜5258＞ TMN 549700 42456.68 153.35% 0.0792%

＜8766＞ 東京海上 15389800 26532662.28 149.7% 0.1026%

＜5885＞ ジーデップ 86300 66640.14 138.77% 0.1603%

＜408A＞ iSベストAI 493750 32287.253 118.33% 0.0355%

＜5202＞ 板硝子 9293000 1354252.52 117.73% 0.0185%

＜4594＞ ブライトパス 23643200 606308.38 116.86% 0.1111%

＜278A＞ テラドローン 942700 1259536.36 103.65% 0.0412%

＜5243＞ note 808200 798403.14 98.63% 0.1234%

＜3902＞ MDV 30300 27301.28 93.37% 0.0017%

＜2017＞ iFJPX150 101113 53410.21 80.54% 0.025%

＜2255＞ iS米債20 412420 37923.235 68.13% 0.0033%

＜4379＞ フォトシンス 262800 68591.16 56.93% 0.1834%

＜2013＞ 米高配当 328970 69517.232 31.68% 0.0038%

＜3091＞ ブロンコB 32100 96917 31.2% 0.0382%

<4427> EduLab 1461300 272093.8 25.29% 0.2326%

<9235> 売れるネG 629500 331851.56 25.23% 0.1644%

<8708> アイザワ証G 308600 314552.88 23.73% -0.0136%

<9535> 広島ガス 835400 229591.92 21.03% 0.0197%

<4406> 日理化 257000 40357.02 21.02% 0.0097%

<2970> GLCG 47000 43533.72 16.33% -0.0264%

<7245> 大同メタ 1059300 791184.36 16.26% 0.0345%

<1475> iSTOPIX 8260180 2233135.25 15.42% 0.0254%

<2084> 日本高配 25112 61260.164 15.03% 0.0245%

<2524> NZAMTPX 26978 74099.159 14.69% 0.0256%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》