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出来高変化率ランキング（10時台）～J．S．B．、トリドリなどがランクイン

2026年3月25日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～J．S．B．、トリドリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月25日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3480＞ J．S．B．　　　 357300 　129149.7　 276.54% 0.1747%
＜9337＞ トリドリ　　　　　　168400 　37487.86　 225.54% 0.0224%
＜2094＞ REITインバ　　　63720 　5959.852　 209.32% -0.0105%
＜246A＞ アスア　　　　　　　61400 　8972.44　 196.97% 0.0141%
＜4053＞ サンアスタリスク　　497700 　43379.32　 165.65% 0.0946%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　　1132400 　162317.7　 162.86% 0.1369%
＜5258＞ TMN　　　　　　　549700 　42456.68　 153.35% 0.0792%
＜8766＞ 東京海上　　　　　　15389800 　26532662.28　 149.7% 0.1026%
＜5885＞ ジーデップ　　　　　86300 　66640.14　 138.77% 0.1603%
＜408A＞ iSベストAI　　　493750 　32287.253　 118.33% 0.0355%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　　9293000 　1354252.52　 117.73% 0.0185%
＜4594＞ ブライトパス　　　　23643200 　606308.38　 116.86% 0.1111%
＜278A＞ テラドローン　　　　942700 　1259536.36　 103.65% 0.0412%
＜5243＞ note　　　　　　808200 　798403.14　 98.63% 0.1234%
＜3902＞ MDV　　　　　　　30300 　27301.28　 93.37% 0.0017%
＜2017＞ iFJPX150　　101113 　53410.21　 80.54% 0.025%
＜2255＞ iS米債20　　　　412420 　37923.235　 68.13% 0.0033%
＜4379＞ フォトシンス　　　　262800 　68591.16　 56.93% 0.1834%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　328970 　69517.232　 31.68% 0.0038%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　32100 　96917　 31.2% 0.0382%
<4427> EduLab　　　　1461300 　272093.8　 25.29% 0.2326%
<9235> 売れるネG　　　　　629500 　331851.56　 25.23% 0.1644%
<8708> アイザワ証G　　　　308600 　314552.88　 23.73% -0.0136%
<9535> 広島ガス　　　　　　835400 　229591.92　 21.03% 0.0197%
<4406> 日理化　　　　　　　257000 　40357.02　 21.02% 0.0097%
<2970> GLCG　　　　　　47000 　43533.72　 16.33% -0.0264%
<7245> 大同メタ　　　　　　1059300 　791184.36　 16.26% 0.0345%
<1475> iSTOPIX　　　8260180 　2233135.25　 15.42% 0.0254%
<2084> 日本高配　　　　　　25112 　61260.164　 15.03% 0.0245%
<2524> NZAMTPX　　　26978 　74099.159　 14.69% 0.0256%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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