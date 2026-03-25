*10:19JST ハイレックスコーポレーション---1Qはアクトグループ新規連結により大幅増収、負ののれん発生益計上で純利益が急増

ハイレックスコーポレーションは3月6日、2026年10月期第1四半期連結決算を発表した。売上高が前年同期比36.2%増の1,055.71億円、営業利益が同12.3%減の11.89億円、経常利益が同37.7%増の24.31億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が333.55億円となった 。売上高は新規連結のアクトグループや米州・欧州の既存事業が牽引した。営業利益は米州の関税回収遅延やメキシコにおける半導体供給問題に起因する一部顧客の工場停止にともなう人員過多が響いたものの、負ののれん発生益268.37億円や投資有価証券売却益の計上により、純利益は極めて高い水準となった。

同社は部門横断型のチームを立ち上げて、同社の既存技術とアクト社のラッチ技術を融合し、ECU技術を組み合わせてドアクロージャーシステムの世界トップサプライヤーを目指す活動を開始している。また、両社が１つになることのシナジーとして、スケールメリットを活かした共同購買、既存設備を活用した内製化率向上等による原価改善活動に取り組んでいる。

地域別では、米州の関税回収の問題は解消に向かい、半導体問題による一部顧客の工場停止の問題は収束している。また構造改革を加速し、米国とスペインで各1拠点を閉鎖するなど生産体制の最適化を継続している。

2026年10月期通期の連結業績予想は、売上高が前期比31.9%増の4,010.00億円、営業利益が同59.2%増の54.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が368.50億円を見込む。特別利益の反映により経常利益と純利益を上方修正した。還元面では創業80周年の記念配当を含め年80円の配当を予定しており、機動的な自己株式取得なども通じて企業価値向上に取り組んでいる。《KM》