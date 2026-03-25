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出来高変化率ランキング（9時台）～note、フォトシンスなどがランクイン

2026年3月25日 10:12

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記事提供元：フィスコ

*10:12JST 出来高変化率ランキング（9時台）～note、フォトシンスなどがランクイン
note＜5243＞がランクイン（9時47分時点）。大幅続伸。前日取引終了後に、KADOKAWA
＜9468＞と資本業務提携すると発表している。noteはKADOKAWAに株式100万株（発行済
株式数の5.21％）を割り当てる。IP創出・開発領域や出版DX領域、AIデータ流通領
域、ファンコミュニティ領域などにおける連携を図る。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月25日　9:47　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3480＞ J．S．B．　　　 322500 　129149.7　 266.39% 0.1747%
＜9337＞ トリドリ　　　　　　168100 　37487.86　 225.34% 0.023%
＜2094＞ REITインバ　　　63719 　5959.852　 209.31% -0.0066%
＜246A＞ アスア　　　　　　　61400 　8972.44　 196.97% 0.0141%
＜4053＞ サンアスタリスク　　431900 　43379.32　 147.69% 0.0997%
＜8766＞ 東京海上　　　　　　12985600 　26532662.28　 128.3% 0.0963%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　　746300 　162317.7　 111.04% 0.1476%
＜5885＞ ジーデップ　　　　　69200 　66640.14　 111% 0.1545%
＜408A＞ iSベストAI　　　461870 　32287.253　 110.14% 0.036%
＜5258＞ TMN　　　　　　　384900 　42456.68　 109.19% 0.0627%
＜4594＞ ブライトパス　　　　20809400 　606308.38　 101.96% 0.0246%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　　7926500 　1354252.52　 98.39% 0.0164%
＜278A＞ テラドローン　　　　800500 　1259536.36　 85.09% 0.0544%
＜2017＞ iFJPX150　　100049 　53410.21　 79.32% 0.0272%
＜3902＞ MDV　　　　　　　26500 　27301.28　 77.73% 0.0023%
＜2255＞ iS米債20　　　　412140 　37923.235　 68.06% 0.0038%
＜4379＞ フォトシンス　　　　262800 　68591.16　 56.93% 0.1834%
＜5243＞ note　　　　　　503600 　798403.14　 44.37% 0.1001%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　328870 　69517.232　 31.65% 0.0045%
<4406> 日理化　　　　　　　253500 　40357.02　 19.76% 0.0146%
<2524> NZAM TPX　　26977 　74099.159　 14.68% 0.0247%
<1651> iF高配40　　　　43561 　98178.039　 14.52% 0.032%
<235A> GX高配30　　　　50421 　48651.36　 13.89% 0.0212%
<1475> iSTOPIX　　　8095450 　2233135.25　 13.64% 0.027%
<2084> 日本高配　　　　　　24690 　61260.164　 13.53% 0.0263%
<7245> 大同メタ　　　　　　1018900 　791184.36　 12.81% 0.0412%
<3091> ブロンコB　　　　　26000 　96917　 11.61% 0.029%
<9535> 広島ガス　　　　　　745100 　229591.92　 11.04% 0.0246%
<223A> GXAIビック　　　40352 　40837.022　 10.94% 0.0043%
<2342> トランスジェニ　　　132900 　31549.76　 9.14% 0.0188%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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