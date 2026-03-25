*10:12JST 出来高変化率ランキング（9時台）～note、フォトシンスなどがランクイン

note＜5243＞がランクイン（9時47分時点）。大幅続伸。前日取引終了後に、KADOKAWA

＜9468＞と資本業務提携すると発表している。noteはKADOKAWAに株式100万株（発行済

株式数の5.21％）を割り当てる。IP創出・開発領域や出版DX領域、AIデータ流通領

域、ファンコミュニティ領域などにおける連携を図る。



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月25日 9:47 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3480＞ J．S．B． 322500 129149.7 266.39% 0.1747%

＜9337＞ トリドリ 168100 37487.86 225.34% 0.023%

＜2094＞ REITインバ 63719 5959.852 209.31% -0.0066%

＜246A＞ アスア 61400 8972.44 196.97% 0.0141%

＜4053＞ サンアスタリスク 431900 43379.32 147.69% 0.0997%

＜8766＞ 東京海上 12985600 26532662.28 128.3% 0.0963%

＜6620＞ 宮越HD 746300 162317.7 111.04% 0.1476%

＜5885＞ ジーデップ 69200 66640.14 111% 0.1545%

＜408A＞ iSベストAI 461870 32287.253 110.14% 0.036%

＜5258＞ TMN 384900 42456.68 109.19% 0.0627%

＜4594＞ ブライトパス 20809400 606308.38 101.96% 0.0246%

＜5202＞ 板硝子 7926500 1354252.52 98.39% 0.0164%

＜278A＞ テラドローン 800500 1259536.36 85.09% 0.0544%

＜2017＞ iFJPX150 100049 53410.21 79.32% 0.0272%

＜3902＞ MDV 26500 27301.28 77.73% 0.0023%

＜2255＞ iS米債20 412140 37923.235 68.06% 0.0038%

＜4379＞ フォトシンス 262800 68591.16 56.93% 0.1834%

＜5243＞ note 503600 798403.14 44.37% 0.1001%

＜2013＞ 米高配当 328870 69517.232 31.65% 0.0045%

<4406> 日理化 253500 40357.02 19.76% 0.0146%

<2524> NZAM TPX 26977 74099.159 14.68% 0.0247%

<1651> iF高配40 43561 98178.039 14.52% 0.032%

<235A> GX高配30 50421 48651.36 13.89% 0.0212%

<1475> iSTOPIX 8095450 2233135.25 13.64% 0.027%

<2084> 日本高配 24690 61260.164 13.53% 0.0263%

<7245> 大同メタ 1018900 791184.36 12.81% 0.0412%

<3091> ブロンコB 26000 96917 11.61% 0.029%

<9535> 広島ガス 745100 229591.92 11.04% 0.0246%

<223A> GXAIビック 40352 40837.022 10.94% 0.0043%

<2342> トランスジェニ 132900 31549.76 9.14% 0.0188%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》