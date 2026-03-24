「在庫ゼロ」はなぜ危険か　欠品を防ぐバッファと戦略的保有の意義

今回のニュースのポイント

・在庫は「安定」の保険: 理論上は保管コストを最小化できても、現実には需要のブレや供給遅延があるため、多くの企業は「必要最小限+安全在庫」でビジネスの安定を図っています。

・コストとリスクの天秤: 倉庫費用などの保有コストに対し、在庫不足による「ストックアウトコスト(売上喪失や信頼失墜)」をいかに抑えるかが、企業戦略の核心となります。

・レジリエンス重視へのシフト: インフレや地政学リスクを受け、極限まで在庫を絞る手法から、一定のバッファを持つことで供給網の混乱に耐える「レジリエンス重視」の戦略が再評価されています。

「なぜ昨日まであった商品が、急に店頭から消えるのか」。その背景には、企業の複雑な在庫戦略があります。

企業が在庫を持ち続けるのは、需要や供給の不確実性に備える「クッション(バッファ)」としての役割が大きく、欠品リスクと在庫コストのバランスをとるためです。理論上は、他の条件が同じなら在庫をゼロに近づけるほど保管コストは小さくなりますが、現実には需要の急変や供給の遅延が避けられません。そのため「在庫ゼロ」は、たびたびの品切れや機会損失を招くリスクを意味します。多くの企業は、こうした事態を避けるために「必要最小限+安全在庫」という形で、あえて在庫を抱えることでビジネスの安定運営を図っています。

在庫を持つ主な理由として、これまでの実務や知見では、需要の変動をならして生産を安定させる「生産平準化」、売れ筋商品の欠品を防ぐ「機会損失の回避」、そして仕入れコストが安い時期にまとめて調達する「コスト最適化」などが挙げられています。特に安全在庫(バッファ在庫)は、予想外の需要急増や仕入れ遅延が起きても顧客に商品を届け続けるための“保険”として位置づけられており、企業の信頼性を担保する重要な資産となります。

一方で、在庫には倉庫費用や保険料、商品の劣化・廃棄リスク、さらには資金の機会コストなど、多岐にわたる保有コストがかかるのも事実です。しかし、安全在庫を削りすぎると、欠品による売上機会の喪失や生産ラインの停止、納期遅延による顧客の信頼失墜など、いわゆる「ストックアウトコスト」が急激に高まります。近年は、需要の不確実性が高まる中で、企業が固定費の大きな設備投資よりも、状況に応じて柔軟に増減できる「在庫」を選好するケースも多いと指摘されており、在庫レベルの設定そのものがコスト構造を左右する重要な戦略の一部となっています。

マクロ経済の視点で見れば、企業が適切な在庫を持つことは、需要急増や供給ショックが起きても店頭価格や供給量にすぐには反映させない「価格と供給の安定装置」として機能します。逆に、サプライチェーン全体が在庫を極端に絞り込むと、災害や紛争、物流混乱などのショックが生じた際に深刻な品薄や価格の急騰リスクを高めやすくなり、生活必需品や原材料価格のボラティリティ(変動率)を高めるといったリスクを孕んでいます。

近年は、世界的なインフレや地政学リスクの高まりを受け、在庫を極小化する「ジャストインタイム」から、一定のバッファを戦略的に持つ「レジリエンス(復元力)重視」へのシフトが活発に議論されています。データ分析や需要予測技術の発展により、「どの商品を、どこで、どれだけ持つか」を精緻に設計できる企業ほど、欠品と過剰在庫の双方を回避しながら価格と供給を安定させられます。この在庫管理の精度こそが、不透明な時代における企業の競争力そのものを決定づける要因となりつつあります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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