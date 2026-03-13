Faber　Company、XINOBIXを連結子会社化、制作機能取り込みで収益力向上へ

■コンテンツ制作のXINOBIX株70%取得、内製化を加速

Faber Company<220A>(東証スタンダード)は3月12日、XINOBIXの株式取得による連結子会社化を発表した。取得するのは普通株式7株で、発行済株式数に対する割合は70%。取締役会決議日と株式取得契約締結日は同日で、実行日は2026年3月31日を予定する。

同社は「ミエルカSEO」などデジタルマーケティングの自動化ツール群や、人材・コンサルティングなどのリソース提供を通じて企業の事業成長を支援してきた。XINOBIX社とは従来からコンテンツ制作業務で継続的な取引関係があり、今回の子会社化により外注コストの内製化を進め、収益性の向上を図る。あわせて、同社のデジタルマーケティング知見とXINOBIX社の制作力を融合し、サービス付加価値の一段の向上を目指す。

XINOBIX社は東京都千代田区に本社を置き、コンテンツマーケティング支援事業を手がける。資本金は10万円、設立は2016年8月15日。2025年7月期の売上高は1億1861万3000円、営業利益は1154万3000円、当期純利益は937万8000円だった。取得価額は相手方の意向により非開示とした。Faber Companyは、同件が2026年9月期業績に与える影響は軽微と見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

