*09:23JST 東京ベース、ソフトバンクＧ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

東京ベース＜3415＞

2月度月次売上は国内外の実店舗・ECともに好調に推移し、全社売上高合計は前年比138.0％、実店舗同135.0％、EC同154.3％と伸長した。SSシーズン立ち上げも寄与し、国内・海外ともに既存店も113.3％、110.3％と二桁成長を実現した。特にTHETOKYO、CONZが前年比188.7％、239.0％と好調なほか、前年同時期に立ち上げスタートしたRITAN・JAPANEDITIONも大きく成長、STUDIOUSやUNITEDTOKYOなどの既存業態も135.8％、123.3％と着実な成長を継続している。



ソフトバンクＧ＜9984＞

下向きで推移する75日に上値を抑えられる形での調整が続くなか、直近で支持線とした意識された25日線を割り込み、200日線に接近してきた。足もとの調整場面で200日線が支持線として機能していたこともあり、自律反発狙いの買いが入りやすいタイミングに入ってきた。《CS》