日本システム技術、2026年3月期配当を10円増額、年間45円へ上方修正

■前回予想35円から45円へ、期末配当を24円→34円に増額

日本システム技術<4323>(東証プライム)は2月27日、配当予想の修正(増配)を発表した。2026年3月期の期末配当予想を従来の1株当たり24円から34円へ引き上げる。第2四半期末11円と合わせ、年間配当は45円となる見込み。近年の増益基調や財務状況を総合的に勘案し、株主還元の充実を図る。剰余金の配当は、定款に基づき株主総会決議によらず取締役会決議で行う。

前回予想(2025年6月26日公表)は年間35円だったが、今回修正により10円の増配となる。前期(2025年3月期)は年間27円であり、連続的な還元強化の姿勢が鮮明となった。同社は安定した収益基盤と財務健全性を背景に、中長期的視点で安定的かつ継続的な還元を基本方針とする。

長期ビジョン「JAST VISION 2035」のもと、社会インフラを支えるIT基盤を提供。生成AIの進展を中長期的な構造変化と捉え、基幹システムや業務基盤の高度化に活用する方針である。教育ERP「GAKUEN」、医療ビッグデータ事業、「BankNeo」などの金融・CRM関連ソリューションを通じ、信頼性の高いデータ基盤を強みにDXを支援する構えだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

