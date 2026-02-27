*08:09JST 米国株式市場はまちまち、半導体が重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

FEB26

Ｏ 59950（ドル建て）

Ｈ 59950

Ｌ 58315

Ｃ 58735 大証比-115（イブニング比+25）

Vol 5813



FEB26

Ｏ 59850（円建て）

Ｈ 59920

Ｌ 58275

Ｃ 58715 大証比-135（イブニング比+5）

Vol 22013

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.09円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京

エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2638 -76.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.11 0.10 5549 8

6

8035 (TOELY) 住友商事 41.55 -0.27 6486 4

8

6758 (SONY.N) TDK 15.54 0.00 2426 -4.

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.12 0.11 2672 -3.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.51 0.00 1096 1

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.20 1.20 5182 3

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.12 -0.01 4096 -10

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.28 4811 10

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.11 -0.18 5966 -1

2

8001 (ITOCY) 丸紅 384.74 -6.31 6005 4

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.01 0.25 7032 4

9

8031 (MITSY) 東京エレク 142.52 -8.60 44492 -81

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 1.00 7024 27

4

4568 (DSNKY) 第一三共 19.60 0.23 3059

8

9433 (KDDIY) 関西電力 8.76 0.00 2735 -2

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.27 0.01 1114 -110

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.70 -0.10 2118 1

6

7267 (HMC.N) スズキ 59.36 0.58 2316 9.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.33 -0.25 6034 2

4

6902 (DNZOY) ファナック 22.41 0.44 6996 -1

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 33.00 -0.52 10302

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.06 0.24 2819

1

8411 (MFG.N) オリックス 35.59 -0.03 5555 5

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.57 -0.63 19621 -7

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.53 -0.08 5785 5

4

7741 (HOCPY) キヤノン 30.42 0.27 4748 -

5

6503 (MIELY) 三菱電機 75.80 -0.65 5916 4

6

6981 (MRAAY) 日東電工 23.07 -0.33 3601

1

7751 (CAJPY) 任天堂 14.17 0.49 8847 11

0

6273 (SMCAY) SMC 24.15 -0.54 75391 18

51

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.40 -0.16 421 -5.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 49.80 -2.40 77733 -133

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.07 -0.17 2196 2

8

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.13 -0.52 5171 1

0

6702 (FJTSY) 富士通 22.85 1.06 3567 2

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.60 19.00 20385 18

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.01 0.00 3749

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.30 -0.80 2076 57.

5

8002 (MARUY) 三井物産 737.54 -3.33 5756 4

8

6723 (RNECY) ルネサス 9.24 -0.36 2885 -21.

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.68 -0.41 2760 1

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.44 0.72 1595 1

3

8801 (MTSFY) 三菱地所 34.09 0.25 5321 4

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 48.64 -0.85 7592 6

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.20 0.41 3184 -

5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.10 0.45 2560 15

0

6857 (ATEYY) シスメックス 9.00 0.16 1405

3

4543 (TRUMY) テルモ 13.08 -0.11 2042 -5.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.43 0.19 1628 1

2

（時価総額上位50位、1ドル156.09円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 18.00 5619 424 8.1

6

6594 (NJDCY) 日本電産 4.10 2560 150 6.2

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7024 274 4.0

6

6752 (PCRHY) ソニー 22.60 3528 130 3.8

3

5020 (JXHLY) ENEOS 19.11 1491 43.5 3.0

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6762 (TTDKY) アドバンテスト 177.00 27628 -497 -1.7

7

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2638 -76.5 -2.8

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.12 4096 -102 -2.4

3

8031 (MITSY) 東京エレク 142.52 44492 -818 -1.8

1



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49499.20 前日比：17.05

始値：49544.58 高値：49815.22 安値：49237.38

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22878.38 前日比：-273.69

始値：23100.58 高値：23109.46 安値：22670.80

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6908.86 前日比：-37.27

始値：6944.74 高値：6947.25 安値：6859.73

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.658％ 米10年国債 4.006％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は17.05ドル高の49499.20ドル、ナスダックは27

3.70ポイント安の22878.38で取引を終了した。

半導体エヌビディア（NVDA）の下落が重しとなり、寄り付き後、まちまち。対イラ

ン核協議への警戒感にダウは一時下落したもののセクター入れ替えも見られ底堅く

推移し、終盤にかけて、両国協議の仲介をしたオマーンやトランプ政権の高官が協

議の進展に言及したためプラス圏を維持し終了した。ナスダックはハイテクが引き

続き冴えず終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別では商業・専門サービ

スや運輸が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

食品会社のJMスマッカー（SJM）は物言う株主のエリオット・インベストメント・マ

ネジメントとの合意に基づき、新たに2人の取締役が加わったと発表し、上昇。栄養

ドリンクなどを提供するセルシウス・ホールディングス（CELH）は第4四半期決算で

売上が2桁増となり、上昇。ハンバーガーショップ・チェーンのシェイクシャック

（SHAK）は第1四半期の既存店売上増加予想が好感され、上昇。処方眼鏡やコンタク

トレンズを扱うワービー・パーカー（WRBY）は上場以来初の黒字を計上、自社株買

い計画やAI製品の販売計画が好感され、上昇した。メディア・娯楽会社のパラマウ

ント・スカイダンスは（PSKY）は動画配信パラマウントプラスの加入者の増加が好

感され、上昇。クラウドソリューション提供のニュータニックス（NTNX）は半導体

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が同社に1.5億ドル出資し、AIで協業

することで合意し、上昇。オンライン決済のペイパル（PYPL）は、フィンテックの

ストライプによる同社買収を協議していないことを明らかにし、下落。半導体エヌ

ビディア（NVDA）は第4四半期決算で過去最高の収益を記録したものの空売り投資家

で知られるベリー氏の警告に加え、供給制約や需要の持続性への懸念に売りに転じ

た。

PCメーカーのデル・テクノロジー（DELL）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調

整後の1株当たり利益や第1四半期見通しが予想を上回ったほか、年間配当増額や自

社株買いプログラム拡大計画を発表し、時間外取引で買われている。



