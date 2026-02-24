*10:25JST 概況からBRICsを知ろう インド株式市場は続伸、外国人の買い越しが支援材料

【ブラジル】ボベスパ指数 188853.49 -0.88％

23日のブラジル株式市場は3日ぶりに反落。主要株価指数のボベスパ指数は前日比1680.93ポイント安（-0.88％）の188853.49で引けた。日中の取引レンジは188525.73-191002.54となった。

前半はプラス圏を回復する場面もあったが、その後は再び売りに押された。海外市場の下落を受け、ブラジル株にも売り圧力が強まった。また、米トランプ関税の混乱などもリスク回避の売りを加速させた。ほかに、原油価格の下落が資源銘柄の売り手掛かりとなった。

【ロシア】休場

23日のロシア市場は祖国防衛の日で休場となった。

【インド】SENSEX指数 83294.66 +0.58％

23日のインド株式市場は続伸。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比479.95ポイント高（+0.58％）の83294.66、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同141.75ポイント高（+0.55％）の25713.00で取引を終えた。

買いが先行した後はプラス圏でもみ合った。前営業日の欧米市場の上昇を受けてインド市場も買いが先行。また、外国人投資家（FII）の買い越しも指数をサポートした。ほかに、財政支出の拡大期待などが引き続きサポート材料となった。

【中国】上海総合指数 休場

23日の中国本土市場は春節（旧正月）休暇で休場となった。《AK》