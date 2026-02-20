*08:45JST 2/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（57467.83、+323.99）

・為替相場は円安・ドル高（155.00-10）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（66.40、+1.35）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49395.16、-267.50）

・ナスダック総合指数は下落（22682.73、-70.90）

・SOX指数は下落（8173.30、-41.05）

・シカゴ日経225先物は下落（57030、-530）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月消費者物価コア指数

・2月製造業PMI

・2月サービス業PMI

・2月総合PMI

・12月米国個人所得

・12月米国個人消費支出

・12月米国個人消費支出(PCE)価格指数

・10-12月期米国GDP速報値

・2月米国製造業PMI速報値

・2月米国サービス業PMI速報値

・2月米国総合PMI速報値

・2月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値

・12月米国新築住宅販売件数

・米国ダラス連銀総裁が講演

・2月ユーロ圏製造業PMI

・2月ユーロ圏サービス業PMI

・2月ユーロ圏総合PMI

・2月英国製造業PMI

・2月英国サービス業PMI

・2月英国総合PMI

・1月英国小売売上高

・1月ニュージーランド貿易収支

・2月インド製造業PMI速報

・2月インドサービス業PMI速報

・2月インド総合PMI速報

・1月インドインフラ産業8業種

・インド外貨準備高(先週)

・2月ドイツ製造業PMI

・2月ドイツサービス業PMI

・2月ドイツ総合PMI

・12月カナダ小売売上高《YY》