2/20の強弱材料
*08:45JST 2/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（57467.83、+323.99）
・為替相場は円安・ドル高（155.00-10）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（66.40、+1.35）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49395.16、-267.50）
・ナスダック総合指数は下落（22682.73、-70.90）
・SOX指数は下落（8173.30、-41.05）
・シカゴ日経225先物は下落（57030、-530）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月消費者物価コア指数
・2月製造業PMI
・2月サービス業PMI
・2月総合PMI
・12月米国個人所得
・12月米国個人消費支出
・12月米国個人消費支出(PCE)価格指数
・10-12月期米国GDP速報値
・2月米国製造業PMI速報値
・2月米国サービス業PMI速報値
・2月米国総合PMI速報値
・2月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値
・12月米国新築住宅販売件数
・米国ダラス連銀総裁が講演
・2月ユーロ圏製造業PMI
・2月ユーロ圏サービス業PMI
・2月ユーロ圏総合PMI
・2月英国製造業PMI
・2月英国サービス業PMI
・2月英国総合PMI
・1月英国小売売上高
・1月ニュージーランド貿易収支
・2月インド製造業PMI速報
・2月インドサービス業PMI速報
・2月インド総合PMI速報
・1月インドインフラ産業8業種
・インド外貨準備高(先週)
・2月ドイツ製造業PMI
・2月ドイツサービス業PMI
・2月ドイツ総合PMI
・12月カナダ小売売上高《YY》
