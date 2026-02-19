ROXX、AIで求人提案を高度化、「求人魅力訴求資料作成」本格運用開始

■求職者ごとに最適化した求人資料を瞬時に作成、応募率向上へ

ROXX<241A>(東証グロース)は2月18日、AIによるパーソナル求人説明補助プロダクト「求人魅力訴求資料作成」ツールの開発および本格運用開始を発表した。未経験から正社員を目指すノンデスク領域特化の転職プラットフォーム『Zキャリア』において、求職者ごとに最適化した求人提案資料を自動生成し、質の高い提案の標準化と業務効率化を図る。

同社は累計約56万人が登録する『Zキャリア』を運営し、CAが伴走型で転職支援を行ってきた。ノンデスク領域では学歴・経験不問求人が多く、最適理由の具体提示が応募率向上の鍵となる。音声認識による面談文字起こしや面接対策資料自動作成に続き、面談内容と求人情報を掛け合わせて「おすすめ理由」を抽出する機能を開発。ハイプレイヤーCAと同等の説明品質を全体で実現する。

同機能はパーソナライズ求人サマリー生成、訴求ポイント自動抽出、オンライン面談やLINE送付に適した画像資料作成、工数削減と提案品質の平準化が特徴である。AIの誤生成を抑制する仕組みや求人票併送の運用も設計した。今後は資料作成時間や各フェーズ遷移率のデータを蓄積し精度を高め、将来的に人材紹介会社への提供も計画する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

