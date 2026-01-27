関連記事
前日に動いた銘柄 part1東邦亜鉛、アステリア、神戸物産など
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
ゲンダイAG＜2411＞ 481 -22
第3四半期累計の営業利益75.5％増。上期の2.6倍から増益率縮小。
ヒガシHD＜9029＞ 2126 +96
第3四半期累計の営業利益58.0％増。
東京電力HD＜9501＞ 662 -26
26年3月期営業利益2.8％減予想。
オービーシステム＜5576＞ 2985 -100
通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が57.6％にとどまる。
日置電＜6866＞ 6340 -410
25年12月期営業利益が9.8％減。従来予想は0.1％増。
ジェリビンズ＜3070＞ 117 +30
25年1月期業績予想を上方修正。
東邦亜鉛＜5707＞ 1904 +174
銀相場は100ドル突破後も一段高へ。
アステリア＜3853＞ 1358 +131
スペースX関連としての側面にも関心。
IDOM＜7599＞ 1504 +134
株主優待制度の導入を発表で。
メルカリ＜4385＞ 3260 +220
消費減税による取引拡大の思惑とも。
日鉄鉱業＜1515＞ 3390 +230
資源関連株の一角では強い動きが目立ち。
神戸物産＜3038＞ 3932 +237
急速なドル安円高反転を受け円高メリット銘柄に関心。
フルヤ金属＜7826＞ 4045 +95
貴金属関連銘柄として非鉄株高の流れにも乗る。
古河電気工業＜5801＞ 12575 +370
逆行高目立つが目立った材料は観測されず。
セグエグループ＜3968＞ 550 -74
公募増資実施による希薄化を嫌気。
日東紡績＜3110＞ 15710 -1360
丸三証券では投資判断を格下げ。
富士通＜6702＞ 4037 -343
UBS証券では投資判断を格下げ。
ダブル・スコープ＜6619＞ 153 -10
地合い悪化で個人投資家のマインドも悪化。
ネットプロHD＜7383＞ 508 -30
高水準の信用買い残が重しか。
イビデン＜4062＞ 7921 -363
米インテルの株安を引き続きマイナス視。
リガク<268A> 1190 -60
地合い悪化による半導体関連の軟化も重し。
ジャパンマテリアル<6055> 1666 -53
直近ではキオクシア関連として大幅高も。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 2355 -158.5
円高も嫌気して利食い売り集まる。《CS》
