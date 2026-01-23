関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に4日ぶり反発、押し目買い優勢
東証グロース市場指数 952.03 ＋16.65／出来高 2億5139万株／売買代金 1263億円東証グロース市場250指数 728.89 ＋13.02／出来高 1億6048万株／売買代金 983億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に4日ぶり反発。値上がり銘柄数は414、値下がり銘柄数は145、変わらずは51。
前日22日の米株式市場でダウ平均は続伸。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことが引き続き好感された。また、7-9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も株価の支えとなった。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.61％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、衆議院が今日解散となり、2月8日投開票に向け選挙戦が事実上動き出したことから、政策への関心が高まり、投資家の買い意欲を刺激した。さらに、昨日の東京市場で日経平均が900円を超す大幅高となる一方で、東証グロース市場指数は昨日までの3日続落で4％近く下落したことから、押し目待ちの買いも入りやすかった。一方、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表されたが、夕方には植田日銀総裁の記者会見が予定されており、バリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場ではこれを見極めたいとする向きもあり、東証グロース市場指数は午前の時間帯に高値をつけた後は上値が重くなる時間帯もあったが、取引終盤にかけて底堅く推移した。
個別では、東証上場10周年記念株主優待を発表したアイリッジ＜3917＞、暗号資産イーサリアム（ETH）約6.0億円を追加取得したと発表したTORICO＜7138＞、昨日まで2日連続で長い陰線となり押し目買いを誘った中村超硬＜6166＞、1月8日の高値を上回り先高期待が高まったKudan＜4425＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、地域新聞社＜2164＞、グリーンモンスター＜157A＞などが顔を出した。
一方、アルフレッサとの取引基本合意などで前日まで連日人気化し本日は利益確定売りが先行したヘリオス＜4593＞、前日ストップ高の反動安となったスタートライン＜477A＞、前日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売りを誘ったGRCS＜9250＞、前日上伸するが長い上ひげとなり手仕舞い売りがかさんだグラッドキューブ＜9561＞が下げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞や豆蔵＜202A＞が下落。値下がり率上位には、ポストプライム＜198A＞、サークレイス＜5029＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3917|アイリッジ | 627| 100| 18.98|
2| 2164|地域新聞社 | 292| 39| 15.42|
3| 157A|Ｇモンスター | 1397| 154| 12.39|
4| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 409| 45| 12.36|
5| 4596|窪田製薬ＨＤ | 66| 7| 11.86|
6| 441A|ＮＥ | 689| 73| 11.85|
7| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 578| 60| 11.58|
8| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 3455| 340| 10.91|
9| 6166|中村超硬 | 640| 59| 10.15|
10| 4425|Ｋｕｄａｎ | 1575| 134| 9.30|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 477A|スタートライン | 840| -93| -9.97|
2| 9250|ＧＲＣＳ | 1460| -110| -7.01|
3| 198A|ポストプライム | 252| -13| -4.91|
4| 5029|サークレイス | 1052| -48| -4.36|
5| 9561|グラッドキューブ | 469| -18| -3.70|
6| 4593|ヘリオス | 367| -14| -3.67|
7| 6173|アクアライン | 188| -7| -3.59|
8| 6045|レントラックス | 1844| -66| -3.46|
9| 4387|ＺＵＵ | 665| -20| -2.92|
10| 277A|グロービング | 2702| -75| -2.70|《SK》
