*15:27JST セキュア---AI検知・通知プラットフォーム「SECURE AI BOX」ゾーンカウントビューアーを無償提供開始

セキュア＜4264＞は22日、AI検知・通知プラットフォーム「SECURE AI BOX」において、「カウントビューアー」の無償提供を開始したと発表した。

本ビューアーは、人数推移の視覚化や過去データとの比較検証、超過通知の受信といった機能を備えており、複雑な解析結果を誰でも簡単に扱えるようにすることで、施設運営における迅速な意思決定と安全管理をサポートする。

「カウントビューアー」は、「ゾーンカウント」「マルチゾーンカウント」「占有人数カウント」「占有車両カウント」など複数の対象アプリの情報を一つの管理画面で一元管理できる。リアルタイムの占有状況に加え、定めた期間における人数・占有率の推移をグラフで表示することで、混雑のピークや傾向を直感的に把握可能とする。

また、現在の占有率と指定期間の平均値との比較により、平常時との差を可視化し、異常値の迅速な検出を支援。さらに、施設ごとに設定した基準値を超えた場合には、PC画面に即時通知する機能も備えており、安全管理面でも有用なツールとなっている。

本ビューアーは、テーマパーク、展示会、美術館、商業施設、スーパーなど、一般来場者が集まる多様な施設において、安全管理や混雑緩和、スタッフ配置計画の最適化といったオペレーション改善を目的に広く活用が期待される。《AK》