*15:34JST 新興市場銘柄ダイジェスト：豆蔵は大幅反発、noteは上場来高値

＜3727＞ アプリックス 212 -1

もみ合い。関東財務局から前払式支払手段（第三者型）発行者の登録が完了したとの通知を受領したと発表している。アプリックスは、新たな事業として第三者型前払式支払手段を開始する方針で、今回の登録完了によりポイント有効期限に制限がないなど、より多様で柔軟な形の電子マネーサービスの提供が可能になったとしている。今後、自治体や企業に対してニーズに応じた電子マネーサービスの提案を進めていく。

＜4593＞ ヘリオス 367 +36

大幅に反発。急性呼吸窮迫症候群（ARDS）治療薬のグローバル第3相試験の治験計画届出書を医薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出したと発表している。PMDAへの治験計画届出書提出後、14日のレビュー期間を経て試験を開始する予定。患者組み入れと並行して条件及び期限付承認の申請、承認取得、製品販売に向けた準備を継続して進める。ARDSは様々な重症患者に突然起こる呼吸不全の総称で、約3分の1は肺炎が原因疾患という。

＜7138＞ TORICO 413 -25

大幅に4日ぶり反落。暗号資産投資事業の一環として、暗号資産イーサリアム（ETH）198.0007ETH（取得価額は約1億円）を追加取得したと発表している。総取得数量は1,009.6342ETHとなった。ただ、イーサリアムの価格が前日に比べて下落していることに加え、東証が20日売買分から信用取引に関する規制措置を解除したことを受けて同日に20％以上も急騰したため、利益確定売りに押されているようだ。

＜202A＞ 豆蔵 4095 +575

大幅に反発。インテグラル＜5842＞が保有する豆蔵株を売却するための2次プロセスが進行中で、非公開化を目指しているとの一部報道に対し、「当社が発表したものではない。当社は、企業価値向上に向け、非公開化を含む様々な資本政策の検討をしているが、現時点で決定した事実はない」とのコメントを発表している。報道では、豆蔵の法的拘束力を有する最終提案を今後数週間以内に受領する予定であると

されている。

＜5243＞ note 3110 +337

上場来高値。3営業日続伸し、3000円台に乗せた。13日に開示した26年11月期の業績見通し（営業利益予想は前期比173.3％増の7.00億円）が引き続き好感されていることに加え、19日に吉本興業の「原作開発オーディション」に協力すると発表するなど好材料が相次いでいることから、投資資金が流入している。オーディションでは、所属タレント約6000人を対象に書籍化や映像化などコンテンツ展開ができる原

作を募集するという。

＜5599＞ S＆J 2378 +132

上場来高値。セキュリティ監視サービスの拡張を目的として「Microsoft 365 E5向けプロフェッショナルサービス」の提供を開始すると発表している。同サービスでは、多角的なセキュリティ機能を導入できる「Microsoft 365 E5」を対象に、セキュリティ専門家による適切なライセンス提案・提供から、構築・運用・セキュリティ監視・インシデント対応までを一貫して支援するという。《NH》