関連記事
東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ
*15:46JST 東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ
水産・農林業が上昇率トップ。そのほか小売業、食料品、空運業、陸運業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか証券業、輸送用機器、繊維業、電気機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 749.39 ／ 2.43
2. 小売業 ／ 2,373.94 ／ 2.13
3. 食料品 ／ 2,583.05 ／ 1.64
4. 空運業 ／ 247.22 ／ 1.36
5. 陸運業 ／ 2,363.48 ／ 1.17
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,706.26 ／ 0.19
7. 海運業 ／ 1,823.54 ／ 0.10
8. 鉄鋼 ／ 848.64 ／ -0.14
9. 医薬品 ／ 3,939.1 ／ -0.15
10. パルプ・紙 ／ 659.11 ／ -0.39
11. その他金融業 ／ 1,338.55 ／ -0.39
12. ゴム製品 ／ 5,652.42 ／ -0.45
13. 保険業 ／ 3,231.66 ／ -0.51
14. 卸売業 ／ 5,610.18 ／ -0.58
15. 情報・通信業 ／ 7,351.34 ／ -0.70
16. 銀行業 ／ 593.57 ／ -0.75
17. 金属製品 ／ 1,734.01 ／ -0.75
18. 電力・ガス業 ／ 686.25 ／ -0.78
19. 不動産業 ／ 2,727.53 ／ -0.79
20. ガラス・土石製品 ／ 1,940.47 ／ -0.86
21. 精密機器 ／ 13,213.05 ／ -0.92
22. 建設業 ／ 2,920.69 ／ -0.98
23. 機械 ／ 4,823.72 ／ -1.05
24. 鉱業 ／ 958.02 ／ -1.06
25. 非鉄金属 ／ 3,850.99 ／ -1.18
26. その他製品 ／ 6,671.33 ／ -1.22
27. 石油・石炭製品 ／ 2,658.92 ／ -1.25
28. 化学工業 ／ 2,750.41 ／ -1.53
29. 電気機器 ／ 6,650.98 ／ -1.60
30. 繊維業 ／ 909.87 ／ -1.68
31. 輸送用機器 ／ 5,417.57 ／ -1.73
32. 証券業 ／ 920.93 ／ -2.28
33. サービス業 ／ 3,263.98 ／ -2.31《CS》
スポンサードリンク