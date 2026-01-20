*15:20JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（11）

株式会社地域新聞社＜2164＞：個人投資家向けIR説明会文字起こし（10）の続き

この構想は、地方における人口流出や企業流出をどのように食い止めるか、という文脈とも親和性が高く、想定以上の反響をいただいています。

実際に表彰を受けたほか、先月には広島で開催された「CFOサミット」に招かれ、基調講演として本構想をご説明しました。その場でお話を聞いていただいた経営者や関係者との交流も、この1か月で非常に活発になってきています。

次に、人材紹介ビジネスについてご説明します。

先ほどの図でお示しした一番下の領域にあたりますが、これまで当社は広告掲載型の採用支援ビジネスを中心に展開してきました。

今後は、いわゆる一般的な人材紹介ビジネスにも本格的に踏み込んでいきます。ご承知のとおり、人材紹介市場は典型的なレッドオーシャンです。紹介会社の数は非常に多く、今後も新規参入が続くと見込まれます。一方で、人手不足を背景に市場規模自体も拡大しており、競合は増えるものの、マーケットも同時に成長している状況にあります。

この市場において、人材紹介会社が競争優位性を発揮するポイントは、大きく二つに集約されると考えています。一つは、どれだけ多くの求職者を抱えているか。求職者が多ければ、採用企業はそのエージェントに求人を依頼します。もう一つは、どれだけ多くの求人ニーズを持つ企業と取引しているか。求人が豊富であれば、求職者が集まります。

当社は今回、この循環を生み出すための一つの強力な武器を手に入れたと考えています。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（12）に続く《HM》