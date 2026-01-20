*15:12JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（7）

時間軸で見ると、2024年6月以降、ツナググループとの業務提携、全国ボランタリーチェーンへの加盟、ブレイブ保険との業務提携、さらに直近ではアクティブアンドカンパニーとの業務提携を実行しています。これらはいずれも、アライアンスアセットの一部を提供することで、新たなサービスを創出するという戦略に基づく具体的なアクションです。

実際に、これらの取り組みはスタート以降、月次ベースで着実に売上として成果が表れています。これら3つの取り組みは、さらに深掘りすることで一層の成長が見込めるほか、組み合わせの幅を広げることで、非連続的な拡大も可能になると考えています。

ツナググループとのアライアンスは、広告掲載型の採用支援ビジネスです。東京証券取引所に上場しているツナググループ・ホールディングスが保有するプラットフォームやノウハウを当社でも展開し、相互活用によって成長させているモデルです。

全国ボランタリーチェーンについては、各地域でフリーペーパーを発行している企業が加盟しています。従来は競合関係にあった企業同士ですが、紙媒体を継続する企業が減少する中で、各地域に1社というオンリーワンの存在となりつつあります。このような環境変化を踏まえ、競争ではなく協業のステージに入ったと判断し、当社も2年前にボランタリーチェーンへ加盟しました。その結果、累計受注額はすでに1億円を超えています。

ブレイブ保険は、当社が出資しているスタートアップで、事後型保険という新しいサービスの展開を目指しています。認知がなければ利用されにくい商品であるため、当社は情報発信・訴求の面で支援を行っています。

