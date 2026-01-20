*15:02JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（2）

■ＩＲ説明

こんにちは。株式会社地域新聞社 代表取締役の細谷でございます。本日は、個人投資家向けオンライン説明会にお時間を割いていただき、誠にありがとうございます。

本日は、会社概要からアドバイザリーボードまでの構成でご説明いたします。先日、42期の第1四半期決算を発表いたしましたので、その内容にも触れながら進めてまいります。

なお、本題に入る前に、当社では株主優待制度を実施しております。原則として年2回、2月末及び8月末時点の株主様に、株主優待を進呈しております。

株式会社地域新聞社は、1984年8月創業で、本年42年目を迎えました。

経営陣はご覧のとおりで、従業員数は266名です。これに加え、配布を担っていただいているホスメイトの皆様が約2,500名、県内の契約ライターが140名いらっしゃいます。また、株主数は直近2年半で約1,200名から3,000名へと増加しております。

