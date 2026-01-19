関連記事
東証グロ－ス指数は3日続伸、主力市場とは対照的に強い1日
東証グロース市場指数 973.39 +17.42／出来高 4億928万株／売買代金 2066億円東証グロース市場250指数 748.44 +14.42／出来高 2億8330万株／売買代金 1617億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3営業日続伸。値上がり銘柄数は320、値下がり銘柄数は253、変わらずは33。
16日の米国市場でダウ平均は83.11ドル安の49359.33ドル、ナスダックは14.63ポイント安の23515.39で取引を終了。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ただ、同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ終了した。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は前週末水準からのスタート。朝方はややもみ合ったが、その後は中頃から前引けにかけて強含む展開に。後場もじり高基調が継続するなど、主力市場とは対照的に強い1日となった。
個別では、29.63％高となったポストプライム＜198A＞が上昇率上位に。引き続きサイブリッジによる立て直し期待からの資金流入が続いたようだ。光通信に対する第三者割当による新株予約権の発行に加え、持株会社体制への移行を前提とした株式交換に関する最終合意をグローバルキャストと結んだアプリックス＜3727＞、JAXAによって公募された宇宙戦略基金(第2期)の技術開発テーマである「月極域における高精度着陸技術」に採択されたことを発表したispace＜9348＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞、3Dマトリクス＜7777＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、アーキテクツSJ＜6085＞、エムビーエス＜1401＞、中村超硬＜6166＞などがランクイン。
一方、8.26％安となったイーディーピー＜7794＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、アライドアーキ＜6081＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、クックビズ＜6558＞、免疫生物研究所＜4570＞、ハイブリッドテクノ＜4260＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞やTKP＜3479＞、GNI＜2160＞などが上昇した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 67| 19| 39.58|
2| 198A|ポストプライム | 350| 80| 29.63|
3| 3727|アプリックス | 223| 50| 28.90|
4| 4594|ブライトパス | 75| 16| 27.12|
5| 6085|アキテクツＳＪ | 405| 80| 24.62|
6| 1401|ｍｂｓ | 1675| 293| 21.20|
7| 6166|中村超硬 | 469| 80| 20.57|
8| 4572|カルナバイオ | 497| 80| 19.18|
9| 6580|ライトアップ | 3135| 503| 19.11|
10| 130A|ＶＩＳ | 558| 80| 16.74|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7794|イーディーピー | 544| -49| -8.26|
2| 6558|クックビズ | 736| -55| -6.95|
3| 6081|アライドアーキ | 273| -20| -6.83|
4| 4570|免疫生物研究所 | 1580| -104| -6.18|
5| 4260|ハイブリッドテク | 316| -19| -5.67|
6| 7083|ＡＨＣグループ | 857| -46| -5.09|
7| 5888|ダイワサイクル | 3535| -185| -4.97|
8| 3542|ＶＥＧＡ | 1425| -73| -4.87|
9| 276A|ククレブ | 2615| -130| -4.74|
10| 7776|セルシード | 325| -16| -4.69|《FA》
