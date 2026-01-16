ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、アステリアなどがランクイン

2026年1月16日 14:11

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、アステリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月16日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6081＞ アライドアーキ　　 　7449100 　43900.08　 362.82% 0.2347%
＜198A＞ ポストプライ　　　 　9501100 　107280.82　 326.22% 0.3619%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 　8687 　54051.358　 287.94% 0.005%
＜7059＞ コプロHD　　　　 　820800 　106293.76　 251.01% 0.0711%
＜3856＞ Abalance　 　3208900 　229084.62　 238.99% -0.0471%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　233220 　48705.159　 211.58% 0.015%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　22276600 　4101191.62　 187.38% -0.1428%
＜7794＞ イーディーピ　　　 　1535300 　140600.9　 186.08% 0.0981%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　 　14016400 　4782446.72　 180.70% -0.1102%
＜3853＞ アステリア　　　　 　1775800 　406172.9　 180.50% 0.0514%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　 　2742300 　406520.54　 154.64% 0.0359%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　 　744900 　236619.1　 142.01% -0.0997%
＜7777＞ 3Dマトリックス　 　23399700 　2557022.82　 141.60% 0.1575%
＜7373＞ アイドマHD　　　 　601300 　363542.44　 126.07% -0.0992%
＜1488＞ iFJリート　　　 　305083 　197994.875　 124.37% -0.0074%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　6996700 　359864.32　 123.76% -0.0105%
＜9286＞ エネクスインフラ　 　2849 　58038.68　 117.43% -0.0278%
＜299A＞ クラシル　　　　　 　583600 　209972.7　 116.75% -0.0094%
＜4892＞ サイフューズ　　　 　329100 　70283.66　 116.60% 0.0299%
＜3747＞ インタトレード　　 　341400 　102393.2　 103.57% 0.0152%
<4222> 児玉化　　　　　　 　926900 　269051.2　 103.13% -0.0388%
<6993> 大黒屋　　　　　　 　70217600 　4241246.78　 100.80% 0.014%
<6182> メタリアル　　　　 　382000 　77802.84　 92.98% 0.0035%
<5262> 日ヒューム　　　　 　3149900 　1866441.7　 91.51% -0.0641%
<261A> 日水コン　　　　　 　352600 　333861　 90.84% -0.04%
<4406> 日理化　　　　　　 　2850700 　275766.9　 88.21% -0.0727%
<336A> ダイナミクマ　　　 　1359800 　361151.08　 86.43% -0.043%
<5532> リアルゲイト　　　 　172300 　157033.78　 86.06% -0.042%
<8158> ソーダニッカ　　　 　126300 　71667.46　 82.76% 0.0034%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事