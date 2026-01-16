*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、アステリアなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月16日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6081＞ アライドアーキ 7449100 43900.08 362.82% 0.2347%

＜198A＞ ポストプライ 9501100 107280.82 326.22% 0.3619%

＜2630＞ MXS米株ヘ 8687 54051.358 287.94% 0.005%

＜7059＞ コプロHD 820800 106293.76 251.01% 0.0711%

＜3856＞ Abalance 3208900 229084.62 238.99% -0.0471%

＜2511＞ NF外債 233220 48705.159 211.58% 0.015%

＜7746＞ 岡本硝子 22276600 4101191.62 187.38% -0.1428%

＜7794＞ イーディーピ 1535300 140600.9 186.08% 0.0981%

＜5707＞ 東邦鉛 14016400 4782446.72 180.70% -0.1102%

＜3853＞ アステリア 1775800 406172.9 180.50% 0.0514%

＜1844＞ 大盛工業 2742300 406520.54 154.64% 0.0359%

＜5287＞ イトーヨーギョ 744900 236619.1 142.01% -0.0997%

＜7777＞ 3Dマトリックス 23399700 2557022.82 141.60% 0.1575%

＜7373＞ アイドマHD 601300 363542.44 126.07% -0.0992%

＜1488＞ iFJリート 305083 197994.875 124.37% -0.0074%

＜7859＞ アルメディオ 6996700 359864.32 123.76% -0.0105%

＜9286＞ エネクスインフラ 2849 58038.68 117.43% -0.0278%

＜299A＞ クラシル 583600 209972.7 116.75% -0.0094%

＜4892＞ サイフューズ 329100 70283.66 116.60% 0.0299%

＜3747＞ インタトレード 341400 102393.2 103.57% 0.0152%

<4222> 児玉化 926900 269051.2 103.13% -0.0388%

<6993> 大黒屋 70217600 4241246.78 100.80% 0.014%

<6182> メタリアル 382000 77802.84 92.98% 0.0035%

<5262> 日ヒューム 3149900 1866441.7 91.51% -0.0641%

<261A> 日水コン 352600 333861 90.84% -0.04%

<4406> 日理化 2850700 275766.9 88.21% -0.0727%

<336A> ダイナミクマ 1359800 361151.08 86.43% -0.043%

<5532> リアルゲイト 172300 157033.78 86.06% -0.042%

<8158> ソーダニッカ 126300 71667.46 82.76% 0.0034%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》