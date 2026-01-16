TDSE、Copilot　Studio活用支援を開始、AIエージェント導入を後押し

■Microsoft 365連携やRAG構築を専門チームが支援

TDSE<7046>(東証グロース)は1月15日、米マイクロソフトが提供するAIエージェント開発プラットフォーム「Copilot Studio」の活用支援サービスを開始したと発表した。ノーコード/ローコードで業務特化型AIエージェントを構築できる同プラットフォームの導入から活用までを、専門チームが包括的に支援する。

Copilot Studioは、TeamsやOutlook、SharePointなどMicrosoft 365製品と高い親和性を持ち、社内データを活用したRAG(検索拡張生成)の構築も容易である。一方、具体的な活用像が描けない、回答精度が向上しないといった課題を抱える企業も多い。TDSEはこれまでのAIエージェント構築実績と技術力を生かし、業務自動化やナレッジ活用の高度化を後押しする。

同サービスでは、コンサルティングから技術調査、構築支援、内製化に向けた研修までを一貫して提供する。月8時間から利用可能な柔軟なサポートプランに加え、Difyやn8nなど類似製品の同時支援にも対応する。Power Automateや外部ツールとの連携事例も用意し、実務に即した導入を支援する。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）



