前日に動いた銘柄 part2 アサカ理研、プログレス、岡本硝子など
銘柄名<コード15日終値⇒前日比
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4051 -210
米ナスダック指数の続落などを映し。
アドバンテスト＜6857＞ 22490 -570
SOX指数も4日ぶり反落となっており。
SCREEN＜7735＞ 16880 +90
15日は大手半導体各社に揃って売り。
ディスコ＜6146＞ 59100 -900
大手半導体に15日は売りが集まり。
東京エレクトロン＜8035＞ 42590 +280
海外半導体株安で大手半導体売られる。
日本マイクロニクス＜6871＞ 8460 -0
半導体関連株が総じてきつい下げに。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 24370 +230
14日の強い動きが目立った半導体関連として売り対象に。
レーザーテック＜6920＞ 35830 +1030
他の大手半導体製造装置同様に売り物集まる。
ソシオネクスト＜6526＞ 2335.5 -37
半導体関連として売りが波及。
パルグループHD＜2726＞ 1703 -48
9-11月期コンセンサス下振れ決算を引き続き嫌気。
シャープ＜6753＞ 780 -15.2
特に材料なく需給要因が主導。
MERF＜3168＞ 927 +150
第1四半期営業益はほぼ通期計画を達成。
Abalance＜3856＞ 636 +100
通期営業利益予想上方修正を引き続き材料視。
阿波製紙＜3896＞ 499 +80
冷却需要の増加から水資源関連として物色続く。
岡本硝子＜7746＞ 1001 +400
「江戸っ子1号」のレアアース泥採泥試験での採用を引き続き材料視。
イトーヨーギョー＜5287＞ 1434 +300
日本ヒュームの上昇なども刺激か。
日本精密＜7771＞ 230 +50
ただのマネーゲーム。
JESCOHD＜1434＞ 1741 +300
第1四半期営業益は倍増。
大盛工業＜1844＞ 667 +100
下水道関連物色の流れも再度強まり。
ラサ商事＜3023＞ 2193 +152
金属商社の一角として物色の矛先向かう。
アサカ理研<5724> 4795 +700
レアアース関連として関心が続く。
キユーソー流通システム<9369> 3205 +269
キユーピーが決算発表で急伸となり。
新日本理化<4406> 275 +34
何も材料なし、スタンダードの低位株物色が活況で。
ANAPHD<3189> 310 +36
14日の決算があく抜けにつながる形か。
エス・サイエンス<5721> 214 +29
14日は権利落ちで急落となったが。
インターライフ<1418> 635 -62
9-11月期の収益水準鈍化を嫌気。
ポストプライム<198A> 221 +50
インターネットベンチャーのサイブリッジが筆頭株主に。
ABEJA<5574> 3165 +412
第1四半期営業利益が前年同期比2.3倍。
グッドパッチ<7351> 575 -64
第1四半期営業利益39.9％減。
プログレス<339A> 1513 +300
第3四半期累計の営業利益23.2％増。配当実施と自社株買いも発表。
グロースエクスパ<244A> 1531 -199
第1四半期営業利益37.2％減。
グロービング<277A> 2896 +166
26年5月期業績予想を上方修正。初配実施も発表。上値は重い。
ククレブ<276A> 2833 -317
第1四半期営業利益20.8％減。
ジェイドG<3558> 1657 +207
26年2月期営業利益予想を上方修正。
アイドマHD<7373> 2520 -700
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が20.8％にとどまる。
マテリアルグループ<156A> 889 +81
第1四半期営業利益43.7％増。《CS》
