*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アサカ理研、プログレス、岡本硝子など

銘柄名<コード15日終値⇒前日比

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4051 -210

米ナスダック指数の続落などを映し。

アドバンテスト＜6857＞ 22490 -570

SOX指数も4日ぶり反落となっており。

SCREEN＜7735＞ 16880 +90

15日は大手半導体各社に揃って売り。

ディスコ＜6146＞ 59100 -900

大手半導体に15日は売りが集まり。

東京エレクトロン＜8035＞ 42590 +280

海外半導体株安で大手半導体売られる。

日本マイクロニクス＜6871＞ 8460 -0

半導体関連株が総じてきつい下げに。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 24370 +230

14日の強い動きが目立った半導体関連として売り対象に。

レーザーテック＜6920＞ 35830 +1030

他の大手半導体製造装置同様に売り物集まる。

ソシオネクスト＜6526＞ 2335.5 -37

半導体関連として売りが波及。

パルグループHD＜2726＞ 1703 -48

9-11月期コンセンサス下振れ決算を引き続き嫌気。

シャープ＜6753＞ 780 -15.2

特に材料なく需給要因が主導。

MERF＜3168＞ 927 +150

第1四半期営業益はほぼ通期計画を達成。

Abalance＜3856＞ 636 +100

通期営業利益予想上方修正を引き続き材料視。

阿波製紙＜3896＞ 499 +80

冷却需要の増加から水資源関連として物色続く。

岡本硝子＜7746＞ 1001 +400

「江戸っ子1号」のレアアース泥採泥試験での採用を引き続き材料視。

イトーヨーギョー＜5287＞ 1434 +300

日本ヒュームの上昇なども刺激か。

日本精密＜7771＞ 230 +50

ただのマネーゲーム。

JESCOHD＜1434＞ 1741 +300

第1四半期営業益は倍増。

大盛工業＜1844＞ 667 +100

下水道関連物色の流れも再度強まり。

ラサ商事＜3023＞ 2193 +152

金属商社の一角として物色の矛先向かう。

アサカ理研<5724> 4795 +700

レアアース関連として関心が続く。

キユーソー流通システム<9369> 3205 +269

キユーピーが決算発表で急伸となり。

新日本理化<4406> 275 +34

何も材料なし、スタンダードの低位株物色が活況で。

ANAPHD<3189> 310 +36

14日の決算があく抜けにつながる形か。

エス・サイエンス<5721> 214 +29

14日は権利落ちで急落となったが。

インターライフ<1418> 635 -62

9-11月期の収益水準鈍化を嫌気。

ポストプライム<198A> 221 +50

インターネットベンチャーのサイブリッジが筆頭株主に。

ABEJA<5574> 3165 +412

第1四半期営業利益が前年同期比2.3倍。

グッドパッチ<7351> 575 -64

第1四半期営業利益39.9％減。

プログレス<339A> 1513 +300

第3四半期累計の営業利益23.2％増。配当実施と自社株買いも発表。

グロースエクスパ<244A> 1531 -199

第1四半期営業利益37.2％減。

グロービング<277A> 2896 +166

26年5月期業績予想を上方修正。初配実施も発表。上値は重い。

ククレブ<276A> 2833 -317

第1四半期営業利益20.8％減。

ジェイドG<3558> 1657 +207

26年2月期営業利益予想を上方修正。

アイドマHD<7373> 2520 -700

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が20.8％にとどまる。

マテリアルグループ<156A> 889 +81

第1四半期営業利益43.7％増。《CS》