フォーバル　ビー・ビー・コミュニケーションズ、「Teachme Biz Award 2025」社会貢献賞を受賞

フォーバル＜8275＞は14日、グループ会社のビー・ビー・コミュニケーションズが、スタディスト主催の「Teachme Biz Award 2025」において社会貢献賞を受賞したと発表した。

「Teachme Biz」は、写真や動画を用いたわかりやすいマニュアルを、クラウド上で簡単に作成・共有できるシステムで、国内外で2,200以上の企業で利用されている。

同社では、ITソリューションやDX・経営支援を展開する中で、自社のみならずグループ企業やパートナー企業に対しても「Teachme Biz」を導入。マニュアル作成コンテストやスキルランク制度の導入により、社内認知度や作成者のスキルを高めた。さらに、現場主体のプロジェクト推進やノウハウの外部展開により、導入から半年未満で同ツールを「知識を共有し、作り手を育成するための組織インフラ」と位置づけ、社内に定着させた。この取り組みにより、問い合わせ件数を約49%削減し、業務委託社員の即戦力化も実現した。また、生まれた余力を戦略的業務に振り分けることで、組織全体の生産性向上を促した点が高く評価された。

同社は、今後、これらの成功事例を人手不足や生産性課題を抱える中小企業への支援にも展開する方針を示している。《NH》