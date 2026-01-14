関連記事
ジェーソン 2026年度株主優待制度の継続
ジェーソン---2026年度株主優待制度の継続
ジェーソン＜3080＞は13日、2026年度における株主優待制度の継続を決議したと発表した。
株主優待制度は2024年度より導入されており、日頃の支援への感謝と投資魅力向上を目的としている。今回の決定により、長期保有を促進し、株主層の拡大を図る姿勢が示された。
優待の内容は、2025年度と同様で、500株以上を保有する株主を対象とする。1年未満保有の場合、500株-999株保有者には「優待券10枚」または「天然水5箱」、1,000株以上保有者には「優待券20枚」「天然水10箱」「天然水6箱＋炭酸水4箱」のいずれかが選択できる。500株-999株を1年以上継続保有者には、「優待券11枚」または「天然水6箱」、1,000株以上を1年以上継続保有者には、「優待券22枚」「天然水12箱」「天然水8箱＋炭酸水4箱」から選べる。
対象株主は、2026年2月末時点で500株以上を保有している者とし、同一株主番号での継続保有により長期保有優待が適用される。《NH》
