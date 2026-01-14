*11:19JST 三和ホールディングス---経済産業省が定める「DX認定事業者」に認定

三和ホールディングス＜5929＞は13日、経済産業省が定めるDX（デジタルトランスフォーメーション）認定制度に基づき、2026年1月1日付で「DX認定事業者」に認定されたと発表した。

DX認定制度は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っている企業を国が認定する制度である。

同社では、長期経営ビジョン「三和グローバルビジョン2030」において、「高機能開口部のグローバルリーダー」を目指す方針のもと、DX推進に関する基本方針を三つに区分して取り組んでいる。具体的には、「商品・サービスのスマート化推進」「デジタル化による生産性向上」「DX人材の育成」を掲げ、戦略的にデジタル化を進めている。また、人手不足や気候変動といった社会課題や顧客の多様なニーズに対応するため、地域特性に応じたデジタル施策の実行を通じて、新たな価値創造と持続可能な社会の実現に貢献していく。《NH》