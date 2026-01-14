テモナ子会社サブスクソリューションズ、足場を月額で導入できる「足場サブスク」開始

■自社保有・返却・交換を選択可能、定価60%OFF以上で分割購入

テモナ<3985>(東証スタンダード)は1月13日、同社の100%子会社であるサブスクソリューションズが建設会社向けの新サービス「足場サブスク」を正式リリースしたと発表。足場を月額サブスクリプション形式で導入できる国内初のサービスで、足場の自社保有とレンタル(途中返却)を選択できる新しい調達モデルを実現する。

足場サブスクは、くさび式A型足場など建設用資材をメーカー定価の60%オフから月額分割で購入できるサービスである。不要になった際は途中返却や交換が可能で、事業規模の変化に合わせて柔軟に対応する。分割購入は6回から60回まで選択でき、一定期間利用で自動的に自社所有化される仕組みだ。取扱資材は足場掛け面積200平米一式が月額2万9800円から、2000平米が月額18万6000円からとなっている。従来のリースやローンと比べ審査の柔軟性と低コストを両立し、資金繰りに課題を抱える中小建設業の安定した足場調達を実現する。

同社は既存保有資材を活用した「足場サブスクバック」も提供する。事業者が保有する足場資材を同社が買い取り、そのままサブスクリプション契約で継続利用できる独自ソリューションである。資材の引き揚げや入れ替え作業は不要で、現場のオペレーションを止めることなく資金調達が可能だ。今後は足場のラインナップ充実とともに、建機や車両など周辺機材の取扱いを拡大する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

