*07:43JST 米国株式市場は反落、金融が重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（13日）

JAN13

Ｏ 54200（ドル建て）

Ｈ 54300

Ｌ 53595

Ｃ 54075 大証比+315（イブニング比+115）

Vol 4638



JAN13

Ｏ 54120（円建て）

Ｈ 54210

Ｌ 53510

Ｃ 53975 大証比+215（イブニング比+15）

Vol 25126

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（13日）

ADR市場では、対東証比較（ドル159.11円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、三菱商事＜8058＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 229.03 6.44 3644

3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.49 0.25 2783 1

8035 (TOELY) 東京エレク 129.29 0.98 41143 1

13

6758 (SONY.N) ソニー 24.41 -0.77 3884

49

9432 (NTTYY) NTT 25.02 -0.55 159 0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.28 0.33 4022

43

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.89 -0.82 5392

62

9983 (FRCOY) ファーストリテ 40.27 -0.87 64074 2

54

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.74 -0.43 4372 -7

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.09 0.29 5438

-6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.90 -0.41 1026 -10

28

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.53 0.20 5444 29

8031 (MITSY) 三井物産 632.60 -0.58 5033

33

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9547 373

4568 (DSNKY) 第一三共 22.33 -0.73 3553

13

9433 (KDDIY) KDDI 17.09 -0.18 2719 -0.5

7974 (NTDOY) 任天堂 15.61 -0.86 9935 -

15

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.05 -1.03 6054 18

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.61 -0.28 1623 1

9.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.26 -0.32 5811

18

6902 (DNZOY) デンソー 13.89 -0.23 2210

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.49 -0.62 8430

-7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.27 -0.29 2907 1

4.5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.22 0.18 6535 6

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.37 -0.25 19682 -

73

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.01 -0.25 5095

75

7741 (HOCPY) HOYA 156.43 -8.07 24890 135

6503 (MIELY) 三菱電機 63.52 0.55 5053

16

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.44 -0.06 3322

14

7751 (CAJPY) キヤノン 29.84 -0.48 4748

24

6273 (SMCAY) SMC 19.37 0.33 61639 29

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2366 -1

01

6146 (DSCSY) ディスコ 36.00 -0.70 57280 -1

50

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.85 -0.77 2204 6

8053 (SSUMY) 住友商事 37.69 0.16 5997

47

6702 (FJTSY) 富士通 28.69 0.30 4565

18

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.00 3.40 18298

98

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.96 -0.30 3488

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1710 -10

4.5

8002 (MARUY) 丸紅 31.67 -275.13 504 -44

45

6723 (RNECY) ルネサス 7.60 -0.32 2418

-2

6954 (FANUY) ファナック 20.85 -0.30 6635

5

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.53 -0.59 3903 -5

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.50 -0.80 1883

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.49 -1.05 5329

48

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.51 -0.24 3344

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.22 -0.14 2049 -

34

6857 (ATEYY) アドバンテスト 140.10 3.70 22291 3

06

4543 (TRUMY) テルモ 14.27 -0.50 2270

0

8591 (IX.N) オリックス 30.30 -0.50 4821

48

（時価総額上位50位、1ドル159.11円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.87 1263 50.5 4.16

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 10.00 1591 62.5 4.09

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9547 373 4.07

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.00 1432 33.5 2.4

0

8802 (MITEY) 三菱地所 26.35 4193 73 1.7

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1710 -104.5 -5.7

6

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 2366 -101 -4.0

9

8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4137 -115 -2.7

0



「米国株式市場概況」（13日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49191.99 前日比：-398.21

始値：49616.95 高値：49616.95 安値：49056.31

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23709.87 前日比：-24.03

始値：23735.12 高値：23813.30 安値：23607.59

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6963.74 前日比：-13.53

始値：6977.41 高値：6985.83 安値：6938.77

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.841％ 米10年国債 4.179％

米国株式市場は反落。ダウ平均は398.21ドル安の49191.99ドル、ナスダックは24.02

ポイント安の23709.88で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念がくすぶり、寄り付き後、下落。銀

行のJPモルガン（JPM）やクレジット・カード会社など金融がダウを押し下げたほ

か、12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想を下回ったが、政府機関閉鎖によ

る歪みが存続すると懐疑的見解も根強く、買いにつながらず、相場は一段安となっ

た。トランプ関税を巡る最高裁判断を控えているほか、イランで反政府抗議行動が

拡大する中、トランプ大統領が対イラン軍事行動を警告したほか、イランの貿易相

手国に対し25％関税を賦課すると対応策を強化したことも懸念材料となり、終日売

りが先行し終了。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、銀行が下落した。

航空機メーカーのボーイング（BA）は2025年度の売り上げが欧州の競合エアバスを2

018年以降初めて上回ったことが好感され、買われた。半導体のインテル（INTC）や

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はアナリストが投資判断を引き上げそ

れぞれ上昇。処方眼鏡など視力補正を支援する製品開発のワービー・パーカー（WRB

Y）は人工知能（AI）搭載のスマート眼鏡の需要が強く、ソーシャルテクノロジーの

メタ・プラットフォームズ（META）やフランスの眼鏡メーカーのエシロールルック

スオティカ（EL）が生産を2倍にする計画を検討しているとの報道で、上昇。

バイオのモデルナ（MRNA）は投資家向け説明会で最高経営責任者（CEO）がインフル

エンザと新型コロナ治療の混合ワクチンの国内、欧州での販売スケジュールを示

し、買われた。航空会社のデルタ（DAL）は第4四半期決算で調整後の1株利益が予想

を上回ったが、地政学的リスクなどで需要を巡る不透明感から低調な通期見通しが

嫌気され、下落。銀行のJPモルガン（JPM）は第4半期決算で投資銀行部門が弱く、1

株当たり利益が予

想を下回り、下落した。

国家経済会議（NEC）のハセット委員長は記者団の質問に「FRBの独立性を尊重し、

パウエル議長を高く評価する」とこたえた。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》