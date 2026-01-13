関連記事
東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ
*16:09JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ
輸送用機器が上昇率トップ。そのほか銀行業、卸売業、証券業、電気機器なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかその他製品、小売業、サービス業、精密機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 輸送用機器 ／ 5,481.14 ／ 5.06
2. 銀行業 ／ 569.91 ／ 4.16
3. 卸売業 ／ 5,494.67 ／ 4.00
4. 証券業 ／ 933.48 ／ 3.70
5. 電気機器 ／ 6,677.75 ／ 3.45
6. 機械 ／ 4,628.85 ／ 3.34
7. 石油・石炭製品 ／ 2,651.94 ／ 3.09
8. 建設業 ／ 2,905.99 ／ 2.52
9. 鉱業 ／ 954.67 ／ 2.50
10. 非鉄金属 ／ 3,710.55 ／ 2.46
11. 化学工業 ／ 2,702.71 ／ 2.27
12. 鉄鋼 ／ 830.8 ／ 2.26
13. ガラス・土石製品 ／ 1,858.81 ／ 1.84
14. 電力・ガス業 ／ 686.03 ／ 1.79
15. 不動産業 ／ 2,775.16 ／ 1.74
16. 金属製品 ／ 1,719.96 ／ 1.67
17. 情報・通信業 ／ 7,641.1 ／ 1.44
18. 保険業 ／ 3,224.42 ／ 1.39
19. 繊維業 ／ 906.23 ／ 1.20
20. その他金融業 ／ 1,329.62 ／ 1.07
21. パルプ・紙 ／ 652.66 ／ 1.02
22. 海運業 ／ 1,879.87 ／ 0.67
23. 水産・農林業 ／ 719.95 ／ 0.44
24. 食料品 ／ 2,474.92 ／ 0.41
25. ゴム製品 ／ 5,650.21 ／ 0.41
26. 陸運業 ／ 2,375.29 ／ 0.39
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,586.94 ／ 0.37
28. 医薬品 ／ 4,039.25 ／ -0.12
29. 精密機器 ／ 13,362.63 ／ -0.19
30. サービス業 ／ 3,329.21 ／ -0.31
31. 小売業 ／ 2,298.92 ／ -0.40
32. その他製品 ／ 6,508.11 ／ -1.29
33. 空運業 ／ 243.07 ／ -1.46《CS》
スポンサードリンク