出来高変化率ランキング（14時台）～岡野バル、コシダカHDなどがランクイン

2026年1月13日 14:57

記事提供元：フィスコ

*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～岡野バル、コシダカHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月13日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ　　　 52844 　90714.471　 384.73% -0.001%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　87700 　41100.8　 307.32% 0.0173%
＜2016＞ iF米710H　　　288349 　69985.401　 306.11% -0.001%
＜1595＞ NZAMJリート　　137250 　25178.734　 270.16% -0.0021%
＜4579＞ ラクオリア　　　　　4660000 　547028.2　 251.8% 0.156%
＜133A＞ GX超短米　　　　　378909 　61170.155　 221.67% 0.0094%
＜3856＞ Abalance　　1430900 　104315.14　 200.52% 0.1457%
＜2157＞ コシダカHD　　　　1547000 　373489.12　 175.12% -0.0534%
＜1397＞ SMDAM225　　2289 　61629.06　 174.64% 0.0392%
＜1545＞ NFナスヘ無　　　　115792 　1157344.3　 165.33% 0.0185%
＜1563＞ グロース・コア　　　77612 　37406.298　 164.05% 0.0076%
＜7271＞ 安永　　　　　　　　151500 　43607.6　 157.03% 0.099%
＜4576＞ DWTI　　　　　　1623600 　47932.74　 156.56% 0.0303%
＜2510＞ NF国内債　　　　　716390 　224833.019　 148.89% -0.0039%
＜5892＞ yutori　　　　314300 　263152.96　 147.33% 0.0731%
＜233A＞ iFインドN　　　　89013 　50522.266　 145.3% 0.0066%
＜7513＞ コジマ　　　　　　　634600 　214046.02　 138.18% 0.0491%
＜404A＞ GX中国10　　　　97578 　39129.763　 136.95% 0.0204%
＜5449＞ 大阪製鉄　　　　　　81700 　75459　 132.22% 0.0552%
＜2251＞ JGBダブル　　　　270310 　67879.621　 126.59% 0.0034%
<6378> 木村化　　　　　　　418900 　173739.18　 124.9% 0.0347%
<8088> 岩谷産　　　　　　　2280900 　1220274.95　 123.14% 0.0858%
<2633> NFS＆P500　　337280 　60289.413　 123.07% 0.0159%
<6323> ローツェ　　　　　　4519700 　4270931.56　 122.87% 0.1312%
<408A> iSベストAI　　　655860 　57912.396　 122.83% 0.0358%
<4572> カルナバイオ　　　　1522300 　247437.38　 121.93% 0.0413%
<399A> 上日高50　　　　　214173 　158513.403　 113.43% 0.0199%
<6814> 古野電　　　　　　　1783800 　4863027.2　 112.05% -0.0378%
<6788> 日本トリム　　　　　28900 　49694.6　 109.37% -0.0268%
<2564> GXSディビ　　　　116163 　142199.09　 109.36% 0.0181%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

