*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～岡野バル、コシダカHDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月13日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜140A＞ iF米10ベ 52844 90714.471 384.73% -0.001%

＜6492＞ 岡野バル 87700 41100.8 307.32% 0.0173%

＜2016＞ iF米710H 288349 69985.401 306.11% -0.001%

＜1595＞ NZAMJリート 137250 25178.734 270.16% -0.0021%

＜4579＞ ラクオリア 4660000 547028.2 251.8% 0.156%

＜133A＞ GX超短米 378909 61170.155 221.67% 0.0094%

＜3856＞ Abalance 1430900 104315.14 200.52% 0.1457%

＜2157＞ コシダカHD 1547000 373489.12 175.12% -0.0534%

＜1397＞ SMDAM225 2289 61629.06 174.64% 0.0392%

＜1545＞ NFナスヘ無 115792 1157344.3 165.33% 0.0185%

＜1563＞ グロース・コア 77612 37406.298 164.05% 0.0076%

＜7271＞ 安永 151500 43607.6 157.03% 0.099%

＜4576＞ DWTI 1623600 47932.74 156.56% 0.0303%

＜2510＞ NF国内債 716390 224833.019 148.89% -0.0039%

＜5892＞ yutori 314300 263152.96 147.33% 0.0731%

＜233A＞ iFインドN 89013 50522.266 145.3% 0.0066%

＜7513＞ コジマ 634600 214046.02 138.18% 0.0491%

＜404A＞ GX中国10 97578 39129.763 136.95% 0.0204%

＜5449＞ 大阪製鉄 81700 75459 132.22% 0.0552%

＜2251＞ JGBダブル 270310 67879.621 126.59% 0.0034%

<6378> 木村化 418900 173739.18 124.9% 0.0347%

<8088> 岩谷産 2280900 1220274.95 123.14% 0.0858%

<2633> NFS＆P500 337280 60289.413 123.07% 0.0159%

<6323> ローツェ 4519700 4270931.56 122.87% 0.1312%

<408A> iSベストAI 655860 57912.396 122.83% 0.0358%

<4572> カルナバイオ 1522300 247437.38 121.93% 0.0413%

<399A> 上日高50 214173 158513.403 113.43% 0.0199%

<6814> 古野電 1783800 4863027.2 112.05% -0.0378%

<6788> 日本トリム 28900 49694.6 109.37% -0.0268%

<2564> GXSディビ 116163 142199.09 109.36% 0.0181%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》