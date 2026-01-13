*11:52JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:yutori、Sapeet

＜6506＞ 安川電 4879 -147

反落。先週末に第3四半期の決算を発表、9-11月期営業利益は98.6億円で前年同期比13.4％減となり、市場予想を20億円強下回ったとみられる。一過性要因が15億円ほど発生したほか、稼働率低下によって原価率が想定以上に上昇しており、収益下振れをマイナス視の動きが先行。一方、受注高は1385億円で前年同期比15％増、前四半期比でも3％増となり、コンセンサス水準で着地している。インバータやACサーボが好調だった。

＜2157＞ コシダカHD 1182 -72

大幅反落。先週末に第1四半期の決算を発表、営業利益は2.9億円で前年同期比59.9％減となっている。据え置きの上半期計画は61.4億円で同20.0％増であり、想定以上に低調なスタートと受けとめられているもよう。前第1四半期にはコラボ関連の大口案件が計上されており、その反動もあって既存店売上高が減少。固定費の増加を吸収することができなかった。なお、会社計画は8.2億円の水準であったもよう。

＜3046＞ JINSHD 5080 -210

大幅反落。先週末に第1四半期の決算を発表、営業利益は20.2億円で前年同期比1.0％増となっている。会社計画は2億円ほど上回ったもようだが、コンセンサスは逆に2億円程度下振れ。海外収益が拡大し収益を下支え。1月7日に発表している月次動向では、12月全店売上高は前年同月比5.9％増にとどまり、11月まで3か月間の2ケタ増ペースから鈍化しており、今回の市場予想下振れからも通期業績達成への不透明感は強まる方向へ。

＜7711＞ 助川電気 7480 カ -

ストップ高買い気配。高市首相が衆院解散の検討に入ったと一部報じられており、衆院選は2月上中旬に実施される公算が大きいとされている。総選挙での自民党の勝利を織り込む動きとなり本日の日経平均は急騰、高市政権の政策期待があらためて高まる状況になっている。こうした中、核融合発電関連銘柄の一角として、高市トレードにおける材料株の中心格と位置付けられている同社に買いが向かう展開になっている。

＜7746＞ 岡本硝子 501 カ -

ストップ高買い気配。「江戸っ子1号」が、1-2月にかけて南鳥島沖で行われる世界初となるレアアース泥の採泥試験において、海洋環境影響評価のモニタリングシステムとして使用される予定と発表している。海洋研究開発機構保有の観測船「ちきゅう」には「江戸っ子1号」シリーズの新規製作機であるCOEDO 13 インチ6000m仕様機4台が艤装されているもよう。「江戸っ子1号」は海底の生物観察、地震観測、資源調査に適する深海無人探査機。

＜269A＞ Sapeet 2163 +19

続伸。9日の取引終了後に、PKSHAグループ、シノケングループと共同開発で不動産業界初となる「セールスAIエージェント」の提供を開始したことを発表し、好材料視されている。両グループと生成AIアバターを搭載した「セールスAIエージェント」を共同開発し、1月9日より、シノケングループの顧客向けサービスとして提供を開始した。今回の導入により、24時間365日いつでも気兼ねなく、タイムリーに情報が得られる環境を通じ、新しい顧客体験の提供を目指すとしている。

＜265A＞ エイチエムコム 1006 +11

続伸。9日の取引終了後に、ワークスアイディとの業務提携を発表し、好材料視されている。両社の顧客基盤及びAI技術を集結し、それぞれの事業における優位性を確保するため業務提携を行う。業務提携の内容は、ワークスアイディの持つ顧客基盤と、同社の持つAIオペレータTerry2の技術を用いた共同販売および共同プロジェクトの組成としている。

＜5892＞ yutori 2814 +121

続伸。月次KPIを発表、12月は気温が低下し冬物の販売が好調に推移したことから、予算に基づき順調に進捗し、売上高は前年同月比140.4%となった。ブランド別では「9090」、「Her lip to」、「minum」が引き続き牽引、ブランド数は2000年代カルチャーを現代的に再解釈したメンズラインの「2002」が増加した。アイテム別では「9090 girl」ブランドの「OG Logo Zip Hoodie」及び「OG Logo Sweat Pants」が好評だった。《NH》