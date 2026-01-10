*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 サンデー、DELTA-P、ウェルネスCなど

銘柄名<コード9日終値⇒前日比

東洋エンジニアリング＜6330＞ 4665 +145

増担保金徴収措置の実施で。

JESHD＜6544＞ 1750.5 -83.5

信用高値期日接近で戻り売り。

ヤマトHD＜9064＞ 2109 -118

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き下げ。

キオクシアHD＜285A＞ 12690 -310

米サンディスクは5％超の下落に。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1730 +7

レアアース関連として連日の急伸も過熱警戒感で。

東亜建設工業＜1885＞ 3060 -90

東洋エンジの株価下落がレアアース関連の一角に影響も。

ウシオ電機＜6925＞ 2742 -82

モルガン・スタンレーMUFG証券の格上げで直近上昇の反動。

古河機械金属＜5715＞ 4410 -70

レアアース関連の一角には利食い売り集まる形に。

フジクラ＜5803＞ 17085 -500

米ハイテク株安でAI関連も軟化へ。

大平洋金属＜5541＞ 2640 -74

8日にかけレアアース関連として一段高も。

住友電気工業＜5802＞ 6304 -52

AI関連株軟化の流れに押される。

イビデン＜4062＞ 6714 -137

SOX指数下落で半導体関連は全般軟化。

ネクセラファーマ＜4565＞ 870 -24

一目均衡表雲上限水準でリバウンド一服へ。

日本特殊陶業＜5334＞ 6770 -129

半導体関連の一角として利食い売り優勢にも。

ピーバンドットコム＜3559＞ 519 +20

中国の輸出禁止による代替需要などはやす。

サンデー＜7450＞ 1277 +127

イオンが1280円でTOBの実施を発表。

ウェルネスC＜366A＞ 2301 +86

1株を2株に分割。

アストロスケール＜186A＞ 769 +51

NASAの新規調査案件に採択。

DELTA-P＜4598＞ 451 -100

米国で実施中のDFP-10917の臨床第3相試験について

安全性独立委員会（DSMB）が中止と報告。

アクセルスペース＜402A＞ 515 -7

ノルウェーの大手地上局プロバイダーと

衛星通信用地上局アンテナ2基の専用利用契約。上値は重い。

テラドローン<278A> 3000 -140

8日まで2日連続ストップ高の反動安。

トランスGG<2342> 294 +14

共同研究契約を締結している

東京大学・真下教授らによる論文が国際科学雑誌に掲載。

247HD<7074> 234 -8

8日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

ラクオリア創薬<4579> 1019 +14

TRPV4拮抗薬が欧州で特許査定。上値は限定的。

リベラウェア<218A> 1480 -90

8日上伸したが長い陰線となり手仕舞い売りかさむ。

ブルーイノベ<5597> 1620 -158

日本下水道管路管理業協会に入会。上伸するが失速。《CS》