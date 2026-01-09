*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレにらみも円売りで下げづらい

9日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅いか。米雇用統計の改善ならドル買い先行の見通し。ただ、来週のインフレ指標をにらみ上昇は限定的だろう。一方、日本の円安牽制が意識されるものの、日中関係の不透明感から円売りが続く。

前日発表された2025年10月の貿易収支が約16年ぶりの赤字縮小となり、米経済の底堅さが意識された。それを受け米長期金利の上昇を背景にドル買いが優勢となり、ユーロ・ドルは1.1670ドル台から1.1640ドル台まで失速、ドル・円は156円70銭台から157円に接近。本日アジア市場で日経平均株価の反発を受け、円売りが先行。ドル・円は上値メドとして意識された157円を上抜け、上昇基調を強めた。

この後の海外市場は、今晩の米雇用統計が焦点。非農業部門雇用者数や失業率が市場予想通り改善すれば、連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ観測後退でドル買い地合いに。ただ、当局者のハト派的な発言も相次ぎ、来週のインフレ指標を前に上値追いは限定的だろう。日本では円安けん制の発言が断続的に聞かれるものの、日銀の緩やかな利上げ姿勢や財政懸念、日中関係の不透明感が円売り要因として意識されそうだ。

【今日の欧米市場の予定】

・17：00 スイス：12月失業率（予想：3.1％、11月：2.9％）

・19：00 ユーロ圏：11月小売売上高（予想：前月比＋0.1％、10月：0.0％）

・22：30 加：12月失業率（予想：6.7％、11月：6.5％）

・22：30 米：12月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋7.0万人、11月＋6.4万人）

・22：30 米：12月失業率（予想：4.5％、11月：4.6％）

・22：30 米：12月平均時給（予想：前年比＋3.6％、11月：＋3.5％）

・22：30 米：10月住宅着工件数（予想：133万件）

・22：30 米：10月住宅建設許可件数（予想：135万件）

・24：00 米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数（予想：53.5、12月：52.9）《CS》